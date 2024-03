Cuidado si recibes un correo de la Policía con una citación: es una estafa

Si has recibido un correo electrónico con una citación policial puedes estar siendo víctima de una estafa. Elimínalo lo antes posible porque se trata de un nuevo caso de phishing. El texto del correo en el que se suplanta la identidad de la Policía Nacional es así: “Advertencia de citación. Buenos días sr(a). De conformidad con el art. 455 1 del Código de Procedimiento Civil se hace presente al ÍNTIMO Su Señoría comparezca, como testigo, en la audiencia que se celebrará miércoles, 29/02/2024”.

Así lo han advertido tanto la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) en su perfil en X, antes Twitter, como la web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Se trata de una campaña fraudulenta que recoge Infoveritas de envío de mails suplantando a la Policía Nacional para que las víctimas se descarguen un malware en sus dispositivos, bajo el pretexto de una falsa citación judicial.

Por su parte, la Policía Nacional también alertaba de este fraude en su cuenta de X, mencionando el mensaje: “¡¡OJO!! ¡No somos nosotros!”.

¿Qué hago si he sido víctima de esta estafa?

En primer lugar, desde INCIBE recomiendan, si has recibido el correo, pero no has descargado el malware, marcarlo como spam y eliminarlo de la bandeja de entrada. Además, si los has descargado, pero no ejecutado, hay que eliminarlo del sistema y de la papelera de reciclaje.

Sin embargo, en caso de haberlo descargado y ejecutado, hay que desconectar el dispositivo comprometido de la red de casa para que no se propague a otros. También hay que mantener el antivirus actualizado y realizar un examen del sistema para asegurarnos de que no hay peligro.

Además, si sospechas que el ordenador puede seguir infectado, puedes plantearte restablecer la configuración de fábrica para desinfectarlo; esto borrará todos los datos almacenados, por lo que es aconsejable hacer regularmente copias de seguridad.

Por otra parte, INCIBE recomienda realizar capturas de pantalla del correo y de los archivos para utilizarlas como pruebas si se presenta una denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; asimismo, se puede recurrir a testigos digitales que validen el contenido de estas pruebas.