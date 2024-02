La multa de la DGT que te llega por SMS y en realidad es una estafa

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido la última víctima de los ciberestafadores. Desde INCIBE alertan de una campaña de mensajes de texto fraudulentos que intentan suplantar a la DGT. En estos mensajes, se informa al destinatario de una presunta multa de tráfico y se le pide que revise el expediente a través del enlace adjunto. Al hacer clic en la URL proporcionada, el usuario es redirigido a un sitio web donde se le sustraerán sus datos personales y bancarios.

Falsa multa de la DGT Incibe

Estafa SMS de la DGT

En caso de que hayas recibido un SMS que coincida con las características descritas, pero no has pulsado en el enlace proporcionado, los expertos recomiendan que bloquees al remitente del mensaje y lo elimines de tu bandeja de entrada. En cambio, si has pulsado en el enlace y has proporcionado datos personales y bancarios deberías seguir estas recomendaciones: