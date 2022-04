El daño colateral del choque con Argelia: en peligro las mercancías de los puertos.

La apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por Marruecos como socio prioritario en el norte de África ha agitado las relaciones comerciales y económicas con su otro vecino: Argelia. Tras llamar a consultas a su embajador, la semana pasada se conoció, a través de la compañía pública argelina que opera el gasoducto de Medgaz junto con Naturgy, que los precios del gas se iban a mantener estables para todos los países, excepto en el caso de España, que se sometería a una revisión. Un castigo que se podría extender también al comercio de mercancías, que es el otro antídoto de presión con el que cuenta el vecino para suscitar dudas en la firme actitud de Sánchez.

El pasado fin de semana, el nuevo líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo clamaba frente a sus seguidores, "para respetar que la política exterior no es de un solo hombre, si no de todos los españoles, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno". Una crítica que no fue más que el colofón final a una semana en la que Sánchez constató en el Congreso su soledad con respecto a esta postura. Pese a toda la presión política, el presidente seguirá con su nueva hoja de ruta con respecto a Marruecos, país que visitará pronto junto con su ministro de Asuntos Exteriores. Esta nueva realidad, por ahora, no cambiará, a no ser que la presión argelina se cebe con los precios del gas y con los principales puertos del Mediterráneo... y el PIB comience a verse comprometido.

El puerto de Valencia es la boca de entrada y salida de las mercancías del país. "Es el puerto natural de Madrid, de las dos Castillas, de Sevilla, de Almería, de Murcia, de Aragón... en su área geográfica se genera el 55% del PIB español". Así, en 2021 alcanzó los 85 millones de toneladas (5,6 millones de contenedores). Lo que lo ha convertido en el cuarto puerto de Europa en tránsito de contenedores tras Rotterdam, Amberes y Hamburgo. "Los puertos atendemos a la oferta y a la demanda que hacen las empresas exportadoras e importadoras. Los puertos son las puertas de entrada y de salida de los contratos que hacen las empresas de un país con las de otro. Si esta situación provoca que las compañías no carguen ni descarguen la mercancía, será una mala noticia", sostiene una fuente del puerto.

última visita de Sánchez a Argelia (año 2020). Pool

Según la Autoridad Portuaria, Argelia es el sexto país con más actividad en el puerto de Valencia, si atendemos a las cargas, descargas y el tránsito (cuando una naviera llega a un puerto a repartir su mercancía a otros buques más pequeños) en su conjunto. En los dos primeros meses del año 2022, lo que más se intercambió fueron productos agrónomos y ganaderos, productos químicos, papel y pasta, frutas, hortalizas y legumbres o materiales de construcción. Mientras que en el puerto de Sagunto, que es donde se encuentra la planta regasificadora que acoge el GNL (Gas Natural Líquido) del territorio argelino, en ese mismo periodo de tiempo, el intercambio ha sido de cinco millones de toneladas, por detrás de EEUU (275), Egipto (11) e Italia (11).

En enero de 2022, Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, mostró su júbilo por la posición privilegiada que ocupa el puerto de Almería con respecto a Argelia, "por su peso económico y demográfico es un destino potencial de productos de España.... y el puerto de Almería, por su situación geográfica, se muestra como uno de los puntos mejor posicionados". Sin embargo, esta aparente alegría se ha visto frustrada con el volantazo en las relaciones con el país norteafricano en las últimas semanas. "Hoy por hoy está todo normal con los puertos de Orán y de Ghazaouet. Lo que tenemos, de momento, es inquietud, no habrá preocupación hasta que Argelia no confirme algo", apuntó Caicedo para este periódico.

Otros puertos que también se verían afectados por las tensas relaciones con el vecino norteafricano son todos aquellos que completan la costa este y sureste, como Barcelona, Cartagena o Motril. Hoy, muchos de sus altos directivos se encuentran, sin embargo, en Berlín (Alemania), donde está teniendo lugar la feria Fruit Logística. Según el Icex, los bienes que principalmente exporta España a Argelia son muy variados; y estos van desde las máquinas y los aparatos mecánicos hasta el papel, el cartón, los combustibles minerales y las materias plásticas. Por otro lado, en las importaciones, que se encuentran menos diversificadas, cabe resaltar los hidrocarburos (un 92% del total de nuestras compras), los abonos y los productos químicos inorgánicos.