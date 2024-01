Renta 2023: a partir de qué cantidad tengo que declarar las ganancias en apuestas deportivas

El sector juego online superará los 1.000 millones de euros de facturación en España en 2023, un 8,7% de los ingresos totales del sector. De todas esas apuestas deportivas hay un jugador que siempre gana: Hacienda. Estos movimientos de dinero tienen su propia fiscalidad que no las exime de tributar en la Renta. En 2024, la declaración se podrá presentar a la Agencia Tributaria a partir del 3 de abril por lo que ya puedes ir recopilando los datos de las apuestas realizadas, reinversión y ganancias obtenidas por esta vía. Tener todos los datos claros te permitirá modificar con sencillez el borrador de la renta e incluir todos los datos para pagar los impuestos correspondientes a estas ganancias.

A la hora de elaborar la Renta 2023, hay que incluir las ganancias de las apuestas deportivas en el IRPF, aunque hayas ganado un solo euro.

Eso sí, para hacerlo, lo primero es que debes estar obligado a presentar la renta.

¿Cuándo hay que declarar las ganancias de apuestas deportivas?

¿A partir de qué cantidad tengo que declarar las ganancias en apuestas deportivas? Los beneficios de las apuestas deportivas se declaran siempre en la renta. En esto el criterio es el mismo que con las inversiones. El hecho de que las ganancias sean pequeñas no exime de la obligación de incluirlos en la renta.

Sin embargo, el mero hecho de haber ganado dinero con apuestas deportivas no hace que estés obligado a presentar la renta. Y si no tienes que hacer la renta, no tendrás que pagar impuestos por ese dinero.

Para que estés obligado a hacer la renta por las ganancias en apuestas deportivas debe darse uno de los siguientes casos:

Que tus ingresos por rentas del trabajo superen los 22.000 euros, en cuyo caso estarás obligado a declarar y sumar las ganancias del juego.

Si has ganado más de 15.000 euros de dos o más pagadores y has percibido más de 1.500 euros del segundo y siguientes pagadores. Como en el caso anterior, estarás obligado a declarar y sumar el dinero de las apuestas.

Si has ganado más de 1.000 euros con las apuestas deportivas, independientemente del resto de ingresos.

Estos son los límites a partir de los que apostar hará que tengas que hacer la renta.

¿Qué beneficios en las apuestas se deben declarar?

La cantidad de dinero por la que hay que declarar y que se tiene en cuenta para ese límite está marcado por las ganancias obtenidas. Lo que hacienda tiene en cuenta es la cantidad que has ganado. Por el dinero que inviertas de tu bolsillo no tendrás que pagar impuestos.

Además, Hacienda permite restar pérdidas y ganancias al hacer el cálculo. Es decir, que si has ganado 500 euros en una apuesta, pero has perdido 300 en otra, el resultado será de 200 euros de ganancia.

La fórmula más sencilla para hacer el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial es consultar el saldo al final del año, restarle el saldo inicial y las retiradas de dinero que hayas realizado.

Recuerda que los bonos que te haya dado la casa de apuestas también se incluyen dentro de las ganancias. A efectos fiscales, ese bono es como un beneficio más por tu actividad como jugador.

Si reinvierto las ganancias: ¿tengo que declararlo a Hacienda?

¿Qué pasa si reinviertes el dinero en otra apuesta? ¿Y si no sacas el dinero de la casa de apuesta? En ambos casos tendrás que seguir tributando por la ganancia.

A efectos fiscales, a Hacienda no le importa lo que hagas con esas ganancias. Esto es lo mismo que sucede con la fiscalidad de las acciones y las inversiones en bolsa. Cada vez que vendes una posición, esa ganancia o pérdida se tiene en cuenta al hacer la renta.

En realidad, hay muy pocos productos financieros que no funcionen así. Las excepciones a esta norma general serían los fondos de inversión y los PIAS, que no tributan en caso de traspaso.

Y lo mismo ocurre aunque no saques el dinero de la casa de apuestas. Lo que importa desde un punto de vista fiscal es la ganancia que has obtenido, no que hayas retirado el dinero a tu cuenta corriente. En esto, el funcionamiento vuelve a ser el mismo que con las acciones o las criptomonedas.

¿Cuántos impuestos se pagan por las apuestas deportivas?

Donde sí existen diferencias entre las apuestas online y la mayoría de inversiones es en cómo tributan esas ganancias y el porcentaje de impuestos a pagar.

Salvo excepciones, las inversiones tributan dentro de las rentas del ahorro, mientras que las ganancias del juego y las apuestas deportivas lo hacen según la base general de IRPF.

Esto quiere decir que esas ganancias se sumarán al salario y el resto de ingresos del trabajo para tributar según la escala general, que es la siguiente: