Así son los avisos de Hacienda para la declaración de la Renta y qué hacer con ellos

Hacienda tiene muchos datos sobre tus ingresos y patrimonio y quiere que lo sepas para que no te equivoques al hacer la declaración de la Renta y, por supuesto, para que no se te pase por la cabeza defraudar a la Agencia Tributaria.

Toda esa información fiscal cristaliza en los avisos que verás en Renta Web al trasladar tus datos fiscales al borrador de la Renta y al comenzar a rellenar tu IRPF. Antes de que entregues la Renta, Hacienda te avisará de datos no incorporados y cuestiones que entiende que debes revisar.

Este es un ejemplo de los avisos que encontrarás.

Así es uno de los avisos que envía Hacienda mientras se hace la declaración de la Renta Hacienda

Criptomonedas, inmuebles e inversiones, en el foco de Hacienda

De todos los avisos en la Renta, el que más atención ha atraído es el de las criptomonedas. En la Renta 2023, Hacienda avisa a los inversores en criptodivisas que sabe que posee activos digitales o que ha operado con ellos e incluso les indica cómo deben tributarlas.

Hasta la fecha, Hacienda ha lanzado ya 948.000 avisos de este tipo, lo que supone un aumento del 189% respecto al año anterior o 620.000 notificaciones más. El motivo es que en 2024 se han estrenado los modelos informativos 712, 713 y 721 sobre la tenencia de criptomonedas, uno para el contribuyente y otro para las empresas del sector.

Los criptoinversores no son los únicos que están en el punto de mira de Hacienda. La renta de este año también trae avisos para los arrendadores de inmuebles y para los contribuyentes con rentas en el extranjero.

A los primeros les alerta de que la AEAT sabe que han realizado operaciones de alquiler a través del código AI0001. En total, Hacienda ha emitido 866.00 avisos por alquileres en la renta, 661.000 más que en la campaña de la renta 2022.

A los segundos les recuerda que en los ejercicios anteriores incluyó rentas procedentes de otros países y que las de este año pueden no estar incluidas dentro de los datos fiscales.

Según explica Hacienda, la razón es que la AEAT recibe esa información después de que haya finalizado la campaña de la Renta. Sin embargo, eso no es excusa para que el contribuyente no las incluya en su IRPF.

Hacienda ha registrado 895.000 avisos de este tipo.

También hay avisos para los jugadores

Una de las novedades de la campaña de la Renta 2023 son los avisos para jugadores online. Hacienda ya ha lanzado 164.000 notificaciones a contribuyentes que realizaron apuestas online o jugaron a juegos de azar o casinos online.

El Fisco recuerda a estos contribuyentes que deben tributar por esos rendimientos. Desde TaxDows explica cómo declarar el juego online en la renta. En concreto, las apuestas deportivas deberán ir en la casilla 282 y los juegos de azar y del casino en la casilla 290.

Qué hacer ante los avisos informativos de Hacienda

Esos mensajes de Hacienda en la renta solo tienen carácter informativo. Hacienda simplemente está alertando a los contribuyentes de los datos que posee con el objetivo de minimizar los errores en la renta.

El mejor ejemplo es el aviso sobre criptomonedas, donde Hacienda advierte que sabe que tienes criptodivisas y que “estas operaciones pueden haber generado diferentes tipos de rentas que deban declararse”.

La AEAT no va más allá porque no sabe si has comprado y mantenido tus criptomonedas, con lo que no habría nada que declarar, si has realizado intercambios, ventas o recibido rendimientos de staking.

En otras palabras, que tiene información que podría hacer que tuvieses que incluir esos datos en la renta, pero no sabe a ciencia cierta si debes hacerlo.

En cualquier caso, será responsabilidad del contribuyente revisar las notificaciones de Hacienda para determinar si tiene algo que tributar o no en el IRPF. En el caso de las apuestas online, la respuesta normalmente será afirmativa, igual que con los alquileres.