Los desahucios por impago del alquiler caen por primera vez en dos años

Los lanzamientos o desahucios derivados del impago del alquiler cayeron entre abril y junio un 6,6% en tasa interanual, lo que supone el primer descenso de este indicador en dos años, desde el segundo trimestre de 2017, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe sobre los 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales' publicado este lunes revela que también han bajado los lanzamientos derivados del impago de la hipoteca, un 14%, si bien esta ratio lleva cayendo desde principios de 2015.

En total, entre abril y junio se produjeron en España 14.756 lanzamientos, de los cuales 9.802 obedecieron al impago del alquiler, 3.806 a falta de abono de las cuotas hipotecarias y el resto por otros motivos judiciales.

En cuanto a los derivados únicamente del impago del alquiler, también Cataluña figura al frente de la clasificación con 2.281, de nuevo un 23,3% del total; le siguen Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269, y la Comunidad Valenciana, con 1.194.

Andalucía encabeza la lista por volumen de lanzamientos procedentes del impago de la hipoteca, con 934; a continuación figura la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, con 689, y Murcia, con 311.

En un comunicado, el CGPJ explica que se incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. El hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, añade el CGPJ.

De este modo, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2019 fue de 18.594, un 9,4% menos que en el mismo periodo de 2018; de ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento positivo, con un descenso interanual del 12,1%.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa en cabeza por número de lanzamientos con 3.433, el 23,3% del total, seguida de Andalucía, con 2.456, Comunidad Valenciana, con 1.960, y Madrid, con 1.637.