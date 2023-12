¿Sobró comida en Navidad? Cómo evitar el desperdicio en la cena de Nochevieja

Tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad, es momento de reflexionar sobre el desperdicio alimentario y adoptar medidas para evitarlo en las fiestas restantes. Según una encuesta de Too Good To Go, el 70% de los españoles compra más alimentos durante estas fechas, resultando en un significativo desperdicio.

Desperdicio alimentario durante las fiestas

La encuesta reveló que un 32% de los encuestados desperdicia más del 10% de los alimentos comprados en Navidad, y algunos llegan a desechar más de la mitad. Considerando un gasto medio de casi 300 euros en alimentación, se estima que se desechan alrededor de 30 euros en comida.

Errores comunes y causas

Entre las razones de este despilfarro, un 34% de las personas compra en exceso, mientras que un 23% adquiere productos navideños tradicionales que no son de su agrado. Otros no saben qué hacer con las sobras o carecen de espacio para almacenarlas. Los postres tradicionales, carnes, pescados y panes están entre los alimentos más desperdiciados.

Cómo aprovechar los alimentos

Para gestionar mejor los excedentes, el 43% de los españoles guarda las sobras para usarlas posteriormente, mientras que otros planifican mejor sus compras y menús. Además, casi el 63% utiliza las sobras para crear nuevos platos.

Consejos para no desperdiciar comida

Desde Mensa Cívica, se aconseja planificar los menús y compras cuidadosamente, y almacenar o reutilizar la comida sobrante. Recomiendan gestionar la cocina doméstica como un restaurante, prestando atención a las fechas de caducidad y siendo creativos en la reutilización de alimentos. La compra de productos frescos y locales también se sugiere como una estrategia efectiva.

Bene Bono, por su parte, anima a hacer compras navideñas detalladas y adaptadas a los invitados. Servir porciones menores y mantener un almacenamiento adecuado son prácticas clave para evitar el despilfarro. Además, sugieren donar los excedentes y aprovechar las sobras en recetas innovadoras.

El impacto del desperdicio alimentario

El despilfarro alimentario no solo afecta a los bolsillos de las familias, sino también al medio ambiente. En 2022, se estima que se desperdiciaron 23 millones de kilos o litros de comida cada semana en España, aunque esta cifra representa una disminución respecto al año anterior.

La época navideña, marcada por el incremento en la compra de alimentos, presenta un desafío en términos de gestión eficiente de los recursos alimentarios. Adoptar una estrategia de compra y consumo consciente puede ayudar a reducir el desperdicio alimentario, beneficiando tanto a las economías domésticas como al medio ambiente.