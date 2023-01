Díaz aboga por un aumento del SMI en el "tramo alto", hasta los 1.082 euros. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023 "hacia el tramo alto" de la recomendación del Comité de Expertos, que incrementaría esta renta mínima un 8,2%, lo que significarían 1.082 euros brutos en 14 pagas. "Vamos a tener una subida del SMI y conocen mi vocación, es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral, que sustancialmente afecta a jóvenes y mujeres", ha dicho Díaz este lunes en declaraciones a los medios -que recoge Europa Press-, a su llegada un acto de Ayuda en Acción.

No obstante, la ministra de Trabajo no ha aclarado si el Gobierno subirá el SMI antes de que concluya el mes y tampoco ha precisado si convocará a los agentes sociales esta semana para cerrar esta negociación. Tanto sindicatos como empresarios han recordado en las últimas semanas que su papel es consultivo y que todos han expuesto ya sus posiciones, por lo que no ven necesarias más mesas de diálogo e instan al Ejecutivo a tomar una decisión.

La patronal, CCOO y UGT optan por SMI distintos

Los agentes sociales solo se han reunido en una ocasión, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno llevó a esa mesa de negociación las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos, que planteaban una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023. Eso equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes por catorce pagas. CCOO se decanta por la parte alta de esa banda, los 1.082 euros, con la posibilidad de ampliarlo a 1.100 euros, cifra por la que aboga UGT. La patronal, por su parte, remitió un documento en el que proponía un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos en 14 pagas.

El Gobierno ha prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas, hasta que se fije la nueva cantidad para este ejercicio. El objetivo del Ejecutivo es que quede en el 60% del salario medio español. Díaz aseguró a finales de 2022 que, una vez aprobado el SMI de 2023, tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero y abrió la puerta a una revisión de esta renta a mediados de año, en función del comportamiento de la inflación.

Cesta de la compra pactada

Por otro lado, Díaz ha vuelto a manifestar este lunes su intención de lanzar una cesta de la compra pactada con los actores de la distribución que tuviera "un efecto inmediato". La vicepresidenta segunda ha reclamado que esa cesta se pacte "en condiciones de salud pública" y con "productos de calidad", para garantizar el "derecho a una alimentación sana y saludable".

Díaz ha admitido que el precio de los alimentos, que subió un 15,7% según los últimos datos del IPC, está teniendo un impacto "muy elevado" en la renta de las familias españolas, por lo que considera urgente "dar un paso adelante" y aprobar esta cesta de la compra, "sin obstáculo" de que después se tomen "las medidas que sean menester". La vicepresidenta segunda también ha pedido esperar hasta final de mes para conocer el impacto de la bajada del IVA en determinados productos.

Huelga de Inspección de Trabajo

Además, Díaz, también ha proporcionado información sobre los falsos autónomos, que han alcanzado "cifras récord" en la regularización de falsos autónomos, con 40.000 en 2022 y más de 80.000 en los últimos tres años. Díaz ha precisado que estas prácticas "encubren relaciones laborales ordinarias a costa de personas trabajadoras", en muchos casos jóvenes, como ha señalado en declaraciones a los medios a su llegada a un acto de Ayuda en Acción.

"Es la peor práctica porque hay una elusión de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es una vulneración de los derechos laborales", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. También ha señalado que estas prácticas "despojan y privan" a los trabajadores de sus derechos de movilización, reunión y negociación colectiva.

Díaz ha agradecido a la Inspección de Trabajo su labor en la regularización de los falsos autónomos, en el mismo día en que los sindicatos del organismo han convocado concentraciones en todas las sedes y han anunciado una huelga este miércoles, 25 de enero, para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo alcanzado el 7 de julio de 2021.