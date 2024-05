Candela Peña, 'El Caso Asunta', desvela sus problemas económicos: "Pedí un Bizum a una amiga para pagar la luz"

Candela Peña vive un gran momento profesional gracias a su participación en la serie 'El caso Asunta' de Netflix como Rosario Porto. Sin embargo, pese a ello la actriz no siempre ha vivido tiempos de bonanza. "De premios no se come", reconoció al recoger el Premio Platino, haciendo hincapié en la difícil situación económica a la que tienen que hacer frente muchos actores en España, incluso los más populares. Aprovechando la promoción de su nueva serie de Netflix , la actriz catalana ha afirmado que para hacer frente a sus gastos ha tenido que pedir dinero hasta para pagar la factura de la luz. No es la única por otra parte. Al diseñador Eduardo Navarrete también se quedó sin luz porque debía tres recibos, confesión que ha hecho en El Hormiguero.

La confesión de la actriz Candela Peña fue durante su intervención en el pódcast "LaScript". Ahí ha explicado que, durante un período de su vida, tuvo que pedirle a su amiga que le pagase la factura de la electricidad. "A mí me cortaron la luz y esa chica de ahí, mi amiga Sonia, me tuvo que hacer un Bizum porque no tenía para pagar. Y me di cuenta que todo va con luz. No puedo hacer un té, usar el microondas."

Pese al difícil momento que tuvo que atravesar, la actriz relata la historia con humor. "Yo soy positiva y la alegría de vivir… Pero antes que esto, había pasado fatigas", afirmó.

Los problemas quedaron atrás gracias a sus nuevas oportunidades laborales en diferentes producciones muy esperadas por el público. El próximo 26 de abril se estrenará "El caso Asunta" en Netflix, una serie de seis capítulos que trata sobre el asesinato de Asunta Basterra Porto, la niña asesinada con tan solo 12 años por sus padres adoptivos. En sus episodios, Peña interpretará a Rosario Porto.

¿Hace cuánto que no actúa Candela Peña?

Este es el primer proyecto de la actriz desde hace dos años, donde el último fue "Buen Trabajo", una serie de Movistar+. En cuanto a las grandes producciones, desde 2020 con su última aparición en "Black Beach", Candela Peña no trabaja en la industria. Sin embargo, nada de esto ha sido por elección, sino que como ella misma cuenta, la mayoría de los actores y actrices viven a menudo situaciones de precariedad.

Insultos a Candela Peña

El papel asignado para Peña ha resultado bastante polémico y ha generado una consternación general. La actriz ha sido víctima de ofensas y malas palabras. "Me han insultado muchísimo. Ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por ser una actriz que va a sacar dinero de algo terrible. Nos han dicho unas cosas horribles", según ha contado en la entrevista.

Ante esto, la catalana se defendió afirmando que no ha sido tarea fácil ponerse en la piel de un personaje tan siniestro, primero por el debate interno que supone elegir entre ceder a las connotaciones espantosas que conlleva su personaje o ser fiel a su profesión.

¿Cómo ha conseguido interpretar el papel?

Para ello, cuenta su estrategia que se basa en "lo básico es no juzgar a un personaje. Durante los seis episodios, me he mantenido en la verdad de Rosario". Incluso, junto a su compañero Tristan Ulloa, que interpreta al padre de Asunta, explicó que la serie no se dedica únicamente a relatar lo sucedido, sino a causar una reflexión entre los televidentes sobre la influencia de las emociones en las percepciones de los eventos trágicos.