¿Cuánto dinero gana Pablo Motos en El Hormiguero? La lista de los mejor pagados

Pablo Motos lleva liderando la franja horaria del prime time desde el año 2006 con El Hormiguero. Comenzó emitiéndose en Cuatro y hace 13 años que paso a formar parte de la parrilla de Antena 3. Una relación exitosa que ha llevado al presentador y productor valenciano a convertirse en uno de los rostros televisivos más influyentes del panorama nacional. Y eso se nota en su cuenta bancaria, ya que es el presentador español que gana más dinero.

En el año 2023 consiguió la mejor temporada de su historia, alcanzando un resultado con un 16,8% de cuota de pantalla media y liderando por noveno año consecutivo. Este curso tiene una media de 2,4 millones de espectadores, según los datos de Atresmedia, "a pesar de los numerosos formatos con los que ha competido en esta codiciada franja". El último fue el intento de Telecinco con los Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez que solo duró 10 programas. Y lo que le viene no será sencillo, competir contra el nuevo formato de David Broncano en TVE. Además, la sombra de los grandes partidos de la Champions League es alargada.

Sea como fuere, los famosos visitan a las hormigas más populares de la tele cada vez que quieren promocionar una serie, un programa, una película, un disco o un restaurante, por ejemplo. También acuden deportistas, como Ilia Topuria, que ha acudido dos veces al programa en los últimos meses. La última, tras proclamarse campeón de la UFC. Entre los programas más vistos, los de Isabel Pantoja en 2017 cuando salió de prisión, Bertín Osborne en 2015 para promocionar su disco Crooner y Santiago Abascal en 2019 después de conseguir el mejor resultado de Vox en las urnas.

¿Cuánto cobra Pablo Motos por presentar y producir El Hormiguero?

Además de presentador, Pablo Motos es el coproductor de El Hormiguero junto a Jorge Salvador Carulla. Ambos controlan el 50% de la sociedad 7 acción, la productora del programa, así como de El Desafío (Antena 3) o El camino a Casa (La sexta). Por esta función, se embolsan unos 100.000 euros anuales. A esto habría que sumarle los dividendos.

En 2021 se repartieron 8 millones y otros 4 millones en el año 2022, después de que se redujera la facturación de la productora. Al presentar las cuentas en el Registro Mercantil, indicaban que esperan que los datos de 2023 fueran mejores "como consecuencia del aumento en la cuota en el mercado nacional".

Además de estas cifras, y según la información de Busines Insider, Pablo Motos gana más de 4 millones de euros al año por presentar El Hormiguero. Esto supondría la nada desdeñable cifra de unos 25.000 euros por programa. Según las cuentas de 7 y acción, el coste de pagar a los 93 empleados del programa ascendió a 15,3 millones de euros en el año 2023. Como no podía ser de otra forma, la mayor parte del 'pastel' se la queda él. Entre los contertulios y colaboradores más conocidos están Tamara Falcó, Pilar Rubio, Nuria Roca, Juan Ibáñez, Cristina Pardo, El Monaguillo, Carlos Latre o Juan del Val, entre otros.

Según El País, la fortuna de Pablo Motos se estima en unos 25 millones de euros y un destacado patrimonio inmobiliario. Tiene dos casas en Madrid, una de ellas de 300 metros cuadrados en el Barrio de Salamanca, valorada en unos 2 millones de euros. Otras dos propiedades en Valencia, una de ellas en Jávea, además de una casa de campo, y otras cinco viviendas más en Murcia.

¿Quiénes son los presentadores mejor pagados de la televisión?

Pablo Motos es el presentador mejor pagado de la televisión en España, pero hay muchos otros rostros conocidos que se embolsan sueldos millonarios. Los más polémicos son los que paga TVE, la televisión pública. Hace unas semanas se conoció a través del Portal de Transparencia que Silvia Intxaurrondo cobrará 537.314 euros en dos años por presentar La Hora de La 1. Además, un salario de 25.000 euros por cada una de las seis entregas de El mejor de la historia, es decir, un total de 150.000 euros.

Más dinero cobrará David Broncano de TVE al firmar la producción del programa para las dos próximas temporadas a cambio de 28 millones de euros. Se estima que cada programa costará unos 90.000 euros, ya que hay unas 150 entregas previstas. Se desconoce el sueldo que cobrará el presentador, pero superará los 6.000 euros que gana en La Resistencia. Esto supondría más de un millón de euros anuales.

Sueldos que se quedan aún bastante lejos de lo que cobran otros presentadores de los canales privados, como Telecinco y Antena 3. Emma García cobra más de un millón de euros al año; Jordi González, unos dos millones. Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez llegarían a los tres millones de euros por los diferentes formatos que presentan.

El sueldo que no se conoce es el de Ana Rosa Quintana. Aunque en muchas ocasiones se ha hablado de que estaría muy cerca de Pablo Motos, unos 4 millones de euros anuales, la presentadora lo niega. Recientemente, explicaba que esta cifra es para la productora: "No es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador, que también hay que pagar muchos colaboradores, muchos sueldos y muchas cosas", aseguraba. Y añadía que "esas cantidades te aseguro que no son. A mí me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes".