EEUU reserva el 12% de las habitaciones de lujo de Madrid en los días de la OTAN

Madrid acogerá la cumbre de la OTAN los próximos 29 y 30 de junio. Esta cita quedó marcada en el calendario internacional desde que se anunciase el pasado octubre, no solo en las agendas de las diferentes delegaciones, las cadenas hoteleras de alto ‘standing’ de la ciudad celebraron una noticia que solo podía pronosticar un aumento de las reservas en los alojamientos de lujo de la capital. Y parece que va a ser así. Solo la delegación de EEUU ocupará un 12,44% de las habitaciones de cuatro o más estrellas de Madrid, un total de 1.200 estancias, según han confirmado fuentes diplomáticas a ‘Nius’. Según los datos de la herramienta Infraestructura Hotelera de Turismo Madrid, este mes de junio la ciudad cuenta con 19.248 plazas de cuatro o más estrellas y la delegación estadounidense ha reservado el 6,23% de ellas. Esta cifra supone más de la mitad de las plazas disponibles en alojamientos de cinco estrellas en el distrito de Salamanca en 2020, concretamente un 55,5%.

El Ayuntamiento de Madrid compartía en febrero que la oferta hotelera total ya suma 74.084 plazas en 295 hoteles en 2022, aunque no desglosaba esta cifra por categorías. Pero sí concretaba que el 64% de los hoteles que han abierto en la ciudad en los últimos tres años son de cuatro y cinco estrellas. Además, se espera que cinco nuevos hoteles de lujo abran sus puertas este año, lo que añadiría más de 600 habitaciones de esta categoría. Con un sector más que preparado para recibir una cumbre de estas dimensiones, desde el Ayuntamiento de Madrid trasladan a La Información que efectivamente las expectativas del sector hotelero "son muy buenas”. Actualmente, a algo menos de dos semanas de la cumbre, los hoteles están a las puertas de colgar el ‘completo’ en sus páginas web, con niveles de ocupación entre el 90-100% por este encuentro, tal y como reflejan los datos recogidos por el Centro de Inteligencia Turística y ha podido saber este medio.

Rosewood Villa Magna, The Westin Palace y Único confirman que han registrado un aumento de las reservas y gozan de altos porcentajes de ocupación

Sin embargo, tanto la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) como las firmas hoteleras con mayor presencia en el sector del lujo de Madrid se muestran reservadas a la hora de compartir esta información. No obstante, los alojamientos de cinco estrellas como el Rosewood Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, The Westin Palace, en la Plaza de las Cortes y Único, en el barrio Salamanca, confirman a La Información que han registrado un aumento de las reservas en las fechas de la cumbre y gozan de altos porcentajes de ocupación, lo que ha cumplido con sus expectativas. Sin embargo, los hoteles de la misma categoría Vincci Via 66 y The Principal ubicados en el epicentro de la ciudad, a los lados de la Gran Vía, no han notado un aumento tan significativo. Desde The Principal admiten que al anunciarse un evento de estas características, esperaban que se tradujese en amplias reservas. No obstante, destacan que estas "están aumentando en las últimas dos semanas", aspecto que les ha sorprendido, ya que ante este tipo de congresos, suelen trabajar con mucha más antelación.

La totalidad del congreso del día 29 se desarrollará en el recinto de Ifema en tres pabellones que suman 50.000 metros cuadrados, con capacidad de albergar hasta 1.500 periodistas. Por ello, el efecto de la cumbre también se ha notado en los hoteles de cuatro estrellas próximos al recinto, como el Hotel Silken Puerta de Madrid, Best Osuna Madrid Feria y Sercotel Alcalá 611, donde confirman que es habitual que los eventos de IFEMA repercutan directamente en su nivel de ocupación y actualmente se encuentran en uno de los puntos con más demanda del año. No obstante, el programa también incluye otras actividades para las jornadas de los días 28 y 30, con visitas al Teatro Real, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Real Sitio de San Ildefonso y la Real Fábrica de Cristales de La Granja, en Segovia, como adelantó Efe.

En consecuencia, como declaró el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en una entrevista para ‘Voz Populi’ la ciudad se verá afectada por un alto volumen de traslados de los representantes internacionales, que podría llevar al bloqueo de arterias como el Paseo de la Castellana por motivos de seguridad. Sin embargo, desde la Asociación Madrileña del Taxi admiten que no disponen de un plan de movilidad del Ayuntamiento, ni están informados de los actos concretos que se van a llevar a cabo. Por ello, aunque pronostican un aumento de la demanda tanto de taxis, como VTC y 'car sharing' no pueden adelantar un porcentaje concreto. Almeida ha pedido a los ciudadanos paciencia y optar por el transporte público o evitar los desplazamientos en la medida que sea posible para hacer frente a "un reto logístico y organizativo de estas características".

En el cuarenta aniversario de la adhesión de España a la OTAN, esta cita es especialmente destacada por contar con la intervención de Volodímir Zelenski en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, quien aún no ha confirmado si asistirá de manera presencial. Fuentes de Moncloa han confirmado a La Información que 39 delegaciones oficiales se desplazarán a Madrid, delegación de la OTAN incluída, que sumarían 40 si Ucrania decide participar 'in situ' y aunque consideran que es muy pronto para adelantar una cifra concreta, esperan que entre delegaciones, miembros de la organización y periodistas sumen 5.000 asistentes. Puesto que a los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países miembros, se unirán otros líderes de Japón, Australia, Suecia o Austria, entre otros. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, la presidenta de la Comisión, Urusla Von der Leyen y el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.