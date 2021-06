El G-7 alcanza un acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal global

Las economías más desarrolladas del mundo, reunidas en Londres en el marco del G-7, llegaron este sábado en Londres a un acuerdo "histórico" sobre la reforma del sistema fiscal global, anunció el ministro británico de Economía, Rishi Sunak. El acuerdo, que establece un tipo mínimo global de sociedades del 15%, sentará unos nuevos pilares para la fiscalidad internacional, reducirá la competencia entre países por ofrecer ventajas impositivas y obligará a los gigantes digitales a tributar donde obtienen beneficios. También requerirá que los gigantes tecnológicos multinacionales hagan su contribución fiscal, indicó Sunak en una declaración colgada en su cuenta de la red social Twitter.

El pacto será analizado en la reunión de ministros de Finanzas del G20 -países desarrollados y emergentes- y de gobernadores de bancos centrales que se celebrará en julio en Venecia. "Estoy encantado de anunciar que hoy, después de años de discusiones, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal global", dijo Sunak al término de la reunión, celebrada en el palacete de Lancaster House, en el centro de la capital británica.

El pacto está pensado para adaptarlo a la "era digital global" y, "lo que es crucial, asegurar que es justo, de modo que las compañías correctas (por los gigantes tecnológicos) pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto y eso es un precio enorme para el contribuyente británico", agregó el titular de Economía.

"El acuerdo alcanzado aquí dice que, al menos, el 15% (de tasa de sociedades)", insistió el ministro al defender su decisión de no presionar a favor de un porcentaje más alto, del 21%, como quería la administración estadounidense. "Esto es algo de lo que se ha hablado durante al menos diez años. Y aquí, por primera vez hoy, hemos llegado a un acuerdo de principios tangibles sobre cómo deben ser estas reformas y ese es un gran progreso", añadió Sunak, que calificó de "justo" el sistema.

Tras la oscura etapa para el multilateralismo que supuso la Presidencia de Donald Trump en EEUU, los países del G7 coinciden ahora en que la reforma fiscal no es solo una necesidad para los expansivos programas de recuperación pospandemia, sino que también encarna el regreso de los grandes consensos globales. Sunak lo puso aún claro en su intervención en la cumbre antes del acuerdo: "Oportunidades para hacer reformas duraderas como ésta no llegan muy a menudo". "No podemos seguir confiando en un sistema tributario que fue diseñado en gran medida en la década de 1920", remarcó el ministro británico, convencido de que "oportunidades para impulsar reformas como esta no se presentan muy a menudo".