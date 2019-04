Sin miedo al Brexit: los británicos siguen a la cabeza de las compra de 'ladrillo'

Brexit si, brexit no. Pese a la incertidumbre que se ha instalado en los mercados con respecto a la salida de Reino Unido de la UE, el sector inmobiliario español no parece haberlo notado. Así lo señala Fernando Acedo-Rico, director de relaciones institucionales del Colegio de Registradores: "No hemos notado ninguna consecuencia del efecto del Brexit".

En datos más concretos, los británicos siguen siendo el motor de la compra de vivienda de extranjeros con un 15% del total. Por detrás se sitúan otros nacionales comunitarios, como Alemania, con un 7,5% y Francia, con un 7,4%.

Para llegar al primer país no comunitario, habría que llegar al octavo puesto en el que se encuentra Marruecos, que supone un 4,8% de las compras de vivienda por parte de extranjeros.

Por el contrario, los países que más han caído a nivel compra-venta con respecto a otros años han sido los extracomunitarios. "Rusia siempre era de los primeros", señala Acedo-Rico. En cambio, en 2018, el país presidido por Vladimir Putin ha caído hasta la décima posición, con apenas un 2,9% del total de compras por parte de extranjeros.

Mira también Propuestas del PSOE para las elecciones: del alquiler social al ingreso mínimo vital

Ven difícil el el índice de precios del alquiler

Por otro lado, los Registradores ven "francamente difícil" que se pueda realizar el índice de precios del alquiler que aspira a poner en marcha el Ministerio de Fomento, encabezado por José Luis Ábalos.

El motivo no es sólo el momento político, en plena campaña electoral, con las Cortes disueltas y merced de sacar adelante el Real Decreto en la Diputación Permanente del Congreso. Se trata de motivos de fondo, porque los Registradores no ven factible realizar una estadística de tanto calado, en la que influyen multitud de variables, en un plazo de sólo ocho meses.