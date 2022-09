El PP empujará al PSOE a posicionarse sobre la deflactación del IRPF de Feijóo.

El mismo día que el Gobierno busca dar luz verde a los impuestos contra la banca y las energéticas en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular cuela en la Cámara Baja el debate -y posterior votación- de una proposición no de ley (es decir, que no tendrá impacto legislativo)- que ajuste el tributo del IRPF (Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas) a la actual subida de los precios. Una propuesta que no es una ocurrencia de última hora de los populares, sino que se trata de la medida estrella con la que el líder gallego, Alberto Nuñez Feijóo, impresionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera -y única- reunión en La Moncloa el pasado mes de abril.

Así, desde el PP buscarán cercar a los socialistas obligándoles a decidir sobre si están a favor -o en contra- de una medida que recibió el apoyo de históricos dirigentes socialistas, como Jordi Sevilla, y que demuestra tener un fuerte apoyo por parte de los ciudadanos en los estudios demoscópicos. Además, y para más inri, la deflactación del Impuesto sobre la Renta ya se aplica en territorios donde los socialistas tienen un peso importante, como es el caso de Navarra o País Vasco. Dos lugares que gozan de autonomía fiscal.

No obstante, el IRPF es un tributo 'vital' para el Gobierno. De hecho, en la última publicación del Ministerio de Hacienda, se observa como el déficit estructural ha caído este mes de julio al 1,66% (21.737 millones), frente al 4,40% (53.033 millones) registrado un año antes. Un descenso de casi un 60%. Un buen dato que se debe gracias al incremento de los ingresos no financieros, en los que el IRPF ha jugado un papel esencial. En concreto, el aumento de ganancias porcentuales ha sido de casi un 45%. Fuentes de la Comisión Europea afirman a este periódico que cada estado miembro tiene sus propias competencias para decidir sobre su política fiscal porque es una materia que no está armonizada en la zona euro.

La proposición no de ley -firmada por los hombres fuerte de economía del PP en el Congreso, Elvira Rodríguez, Mario Garcés o Jaime de Olano- insta a "deflactar el IRPF actualizando, al menos, los tres primeros tramos, así como establecer un nuevo mínimo personal y familiar (aquella parte que sirve para satisfacer las necesidades básicas del contribuyente y que no se somete a tributación), específico y con carácter temporal, que decrezca conforme aumente las rentas del ciudadano. Y que asímismo proceda a ajustar con carácter inmediato la tabla de retenciones para aliviar a las familias, evitando la discriminación entre españoles en un momento en el que las familias tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes".

El PP empujará al PSOE a posicionarse sobre la deflactación del IRPF de Feijóo. TAREK (PP)

La medida del PP que se debatirá mañana contará, en principio, con el apoyo de algunas partidos que hasta ahora se habían mantenidos alejados del principal partido de la oposición. Fuentes internas del PNV entienden que por "coherencia" apoyarán esta propuesta porque ya la aplican ellos a nivel autonómico. No obstante, afirman que esa decisión se tomará a última hora y no se descarta una posible abstención. Más escépticos se muestran desde la formación de Santiago Abascal, que sostienen que no desvelarán su intención de voto hasta última hora. Una actitud que también han mantenido desde el PSOE.

En medio de esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer que su comunidad iba a deflactar los tramos del IRPF "para ayudar a las familias". Un escenario que solo sirve para aumentar la presión sobre el Gobierno, que, de momento, prefiere optar por ayudas sociales -como los cheques sociales- antes que reducir su alta capacidad de recaudación. Un fenómeno, este último, que le está permitiendo, no solo reducir el déficit, sino que además le posibilita combatir la crisis energética con medidas expansivas de gasto que le den una mayor garantía.