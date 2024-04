El euríbor de abril apunta a la primera bajada de las hipotecas en 27 meses

El euríbor de abril es la esperanza para muchos hipotecados de que empiece la bajada de la cuota de su hipoteca, algo que no sucede desde hace ya 27 meses para los clientes con hipotecas a tipo de interés variable y revisión anual. Al cierre de la primera semana de mes, el euríbor se sitúa en el 3,657%. Vista la tendencia de este indicador durante estos primeros días, y aunque quedan muchos días por delante, si tenemos en cuenta que abril de 2023 acabó en el 3,757% es muy probable que este mes sí rompa la tendencia de pagar más. De cumplirse estas expectativas, esta sería la primera bajada desde diciembre de 2021 si lo comparamos con el mismo mes del año anterior.

¿Cuánto bajará la hipoteca en abril?

Aunque la diferencia entre un dato y otro es de tan solo de 0,098 puntos porcentuales, es suficiente para que veamos que quien tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un euríbor + 0,99% de diferencial y haga la revisión anual con el euríbor al 3,658% verá cómo su cuota pasa de los 778,68 euros a los 773,41 euros, por lo que la bajada será de 5,27 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 63,26 euros anuales, según datos analizados por el comparador hipotecario iAhorro. En caso de que esta misma hipoteca fuera de 300.000 euros, el ahorro se duplicaría: de pagar una cuota de 1.557,36 euros pasaría a abonar 1.546,81 euros, por lo que se ahorraría cada mes 10,54 euros o 126,51 euros al año.

¿Qué ha pasado con el euríbor en marzo?

El dato deja atrás el jarro de agua fría que supuso el dato medio de marzo. Muchos esperaban que la primavera supusiera el primer alivio para estos hipotecados, pero al final el euríbor cerró el mes en el 3,718%, lo que se traduce en una nueva subida que dista mucho de la del año pasado -con incremento de cuotas de hasta 600 euros al mes en algunos casos-, pero que supone otro año haciendo frente a la subida de 2023 más la cantidad que cada uno tenga que afrontar este año. La hipoteca media de 100.000 euros, a 25 años, sube 4 euros la cuota mensual y casi 49 euros en términos anuales, según Asufin.

¿Qué hipotecas ya pagan menos cuota?

Eso, marzo sí dio un respiro también a los ahorros de los hipotecados que tengan revisión semestral en marzo porque van a notar un ligero descenso en sus cuotas hipotecarias "Actualmente les están aplicando un euríbor de 4,16% (octubre 2023) y en marzo el euríbor cerró en 3,718%. Esta variación se va a notar, por ejemplo, en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con euríbor +0,75% donde la cuota pasará de 869,04 euros a 833,80 euros, es decir, algo más de 420 euros anuales, según destaca Sergio Carbajal, responsable de hipotecas de Rastreator.

¿Cuándo bajará el euríbor?

Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, asegura que marzo no es motivo de alarma para las revisiones anuales: “Estamos en un momento de estabilidad a nivel de tipos de interés, lo que implica que también el euríbor registre leves caídas entre un mes y otro, como las que vimos en noviembre y diciembre del año pasado, que se compensan después con nuevas subidas como las que estamos viendo ahora y hemos visto en febrero. Y es que, hasta que el BCE no baje los tipos, no habrá movimientos determinantes en el euríbor porque la diferencia entre ambos valores es ya muy elevada”.

De hecho, el pasado 7 de marzo el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener los tipos en el 4,5% y Christine Lagarde, la presidenta del organismo, dejó caer que es probable que la bajada llega ya en la reunión del 6 de junio. Eso sí, podría ser de 0,25 puntos, pero abriría la puerta a mayores bajadas en las cuotas hipotecarias.

¿Cómo está la oferta hipotecaria?

Teniendo en cuenta este contexto… ¿Qué estrategia están llevando a cabo los bancos? ¿Han vuelto a subir el interés de sus hipotecas fijas o mixtas? ¿Vuelven a apostar por la hipoteca variable? “El año pasado las ofertas estaban estancadas y apenas había ‘guerra’ entre las entidades por captar clientes, pero en lo que llevamos de 2024 esta posición ha cambiado por completo: la banca tiene más hambre y hace ofertas muy competitivas, intentando posicionarse mejor que sus competidores para llevarse al mayor número de clientes posible”, asegura el director de hipotecas.