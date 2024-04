Nuevo euríbor: estas son las hipotecas que pagarán 300 euros menos al año.

El euríbor ha cerrado el mes de marzo anotando el 3,718%. Este dato se queda por encima del fijado hace un año, por lo que solo aliviará el bolsillo de unos cuantos hipotecados. Todos los titulares de un préstamo hipotecario a tipo variable con renovación anual afrontará una nueva subida que dista mucho de la del año pasado -que sufrieron el incrementó de sus cuotas en 600 euros al mes en algunos casos-, pero que supone otro año haciendo frente a la subida de 2023 más la cantidad que cada uno tenga que afrontar este año. La hipoteca media de 100.000 euros, a 25 años, sube 4 euros la cuota mensual y casi 49 euros en términos anuales, a la espera de bajar en la próxima revisión. Sin embargo, la cifra anotada trae buenas noticias para todos los que hacen renovaciones semestrales puesto que, respecto a la última revisión en septiembre de 2023, verán un alivio mensual de en torno a 25 euros al mes en sus cuotas.

El euríbor en abril

Desde Asufin aseguran que en el cierre de abril, y sucesivos, caso de cumplirse las expectativas, sí veremos ya rebajas de cuotas tanto al mes, como al año, con importantes cuantías, de hasta 15 euros aproximados y al mes, y 176 euros al año.

"En la medida en que marzo ha cerrado el mes más bajo que la media y que el arranque, que alcanzó el 3,744%, todo apunta a que asistiremos a un cierre de abril a la baja". En 2023 el euríbor de abril cerró en el 3,756 y el mes lo arranca ya por debajo.

¿Cuándo bajará el euríbor?

Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, asegura que este dato de marzo no es motivo de alarma: “Estamos en un momento de estabilidad a nivel de tipos de interés, lo que implica que también el euríbor registre leves caídas entre un mes y otro, como las que vimos en noviembre y diciembre del año pasado, que se compensan después con nuevas subidas como las que estamos viendo ahora y hemos visto en febrero. Y es que, hasta que el BCE no baje los tipos, no habrá movimientos determinantes en el euríbor porque la diferencia entre ambos valores es ya muy elevada”.

De hecho, el pasado 7 de marzo el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener los tipos en el 4,5% y Christine Lagarde, la presidenta del organismo, dejó caer que es probable que la bajada se de en la reunión del 6 de junio. “Es muy probable que el organismo europeo baje tan solo 0,25 puntos los tipos de interés oficiales para dejarlos en el 4,25”, por lo que esta bajada tampoco cambiará mucho el panorama”, subraya Colombelli.

¿Cómo está la oferta hipotecaria?

Teniendo en cuenta este contexto… ¿Qué estrategia están llevando a cabo los bancos? ¿Han vuelto a subir el interés de sus hipotecas fijas o mixtas? ¿Vuelven a apostar por la hipoteca variable? “El año pasado las ofertas estaban estancadas y apenas había ‘guerra’ entre las entidades por captar clientes, pero en lo que llevamos de 2024 esta posición ha cambiado por completo: la banca tiene más hambre y hace ofertas muy competitivas, intentando posicionarse mejor que sus competidores para llevarse al mayor número de clientes posible”, asegura el director de hipotecas.

¿Qué es el euríbor?

El euríbor (en inglés, Euro Interbank Offered Rate) es un tipo de interés de referencia del mercado sin garantías para distintos plazos de vencimiento (una semana y uno, tres, seis y doce meses). El euríbor es calculado por el EMMI. Esta institución define el euríbor como “el tipo de interés al que las entidades de crédito de países pertenecientes (o antiguos pertenecientes) a la Unión Europea y a la Asociación Europea de Libre Comercio pueden financiarse en el mercado mayorista sin garantías”.