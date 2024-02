¿Me corresponde un día más de vacaciones si febrero tiene 29 días en vez de 28?

Dado que el año 2024 es bisiesto, tendrá un día más que en los que no lo son, alcanzando de esta forma los 366 días y haciendo que febrero tenga 29 días en lugar de 28. Este hecho genera siempre algunas dudas entre los trabajadores, que tienen dudas acerca de si cobrarán en el sueldo lo mismo o más por trabajar un día adicional, y también si podrán disfrutar de un día más de vacaciones.

En este sentido, conviene tener claro que la ley explica que las vacaciones son 30 días naturales por año, con independencia de que sea o no bisiesto, unos días en los que están incluidos los fines de semana y festivos. De esta forma, si un trabajador disfruta de una semana de vacaciones, se le contabilizarán los 7 días de la semana, incluso aunque su trabajo se desarrolle tan solo de lunes a viernes.

Así pues, el periodo de días naturales de vacaciones de un trabajo comienza desde el primer día libre y transcurrirá hasta el día previo a reincorporarse a su puesto de trabajo, teniendo en cuenta los fines de semana y festivos que pudiese haber en el periodo vacacional elegido. De esta forma, hay que tener claro que no corresponde un día más de trabajadores por el hecho de que febrero tenga 29 días, por lo que el número de días de vacaciones será idéntico a cualquier otro año no bisiesto.

¿Cuántos días hábiles de vacaciones tiene un trabajador al año?

En lo que respecta a los días de vacaciones, sin contar festivos y fines de semana, que tiene un empleado al año, nos encontramos con que se espera contar con 30 días naturales de vacaciones, lo que supone que, aproximadamente, se podrá disfrutar de 22 días hábiles. No obstante, en todo caso hay que tener en cuenta el convenio colectivo, que podrá determinar el número de días naturales de vacaciones a los que tiene derecho cada trabajador.

Los días hábiles, a diferencia de lo que sucede con los días naturales de vacaciones, son aquellos que no pertenecen al fin de semana y que tampoco son días festivos. En el caso de España, los días hábiles son de lunes a viernes según la reforma de la ley 39/2015, siendo estos los considerados válidos para el desarrollo de una actividad laboral. No obstante, no tienen esta consideración aquellos que coincidan con una festividad nacional o local.

El mínimo legal de vacaciones es de 30 días naturales por año trabajado, aunque en determinados convenios colectivos o contratos laborales se incrementa esta cantidad, las empresas nunca pueden reducir los días de vacaciones. Conociendo esta variable, los días naturales de vacaciones se obtienen a partir de una fórmula, por la cual se expone que, por cada mes trabajado, a cada trabajador le corresponden 2,5 días naturales de vacaciones.

Si se contabilizan tan solo los días hábiles o laborales, hay que tener presente que, por cada mes trabajado, a cada trabajador le corresponden 1,8 días hábiles de vacaciones.

Aunque la ley fija el mínimo de días de vacaciones, hay empresas que ofrecen más de esos 30 días, además de los días extras que puedan disfrutar todos los trabajadores o algunos de ellos, con casos en los que se premia la alta productividad con días libres adicionales. Por último, hay que recordar que, en el caso de no disfrutar las vacaciones a lo largo del año, estas se pueden abonar por la empresa en la nómina, siempre y cuando se trate de las vacaciones obligadas por la legislación vigente.