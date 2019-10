Fnac rebaja por error un Huawei P30 Pro a 130 € y desata las quejas de los clientes

#afectadosfnac A ver si os poneis de acuerdo, en vuestra página web pone que estan en stock, pero me enviais un e-mail diciendo que nuestro proveedor no dispone de más unidades. Por cierto, @HuaweiMobileESP no dispone de unidades de un dispositivo nuevo? mmmm @Fnac_ESP @facua pic.twitter.com/cssOmxNJz2