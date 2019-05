¿Por qué los funcionarios todavía no han recibido el pago del IRPF por sus hijos?

El colectivo de funcionarios dependientes de las mutuas (Muface, Mugeju e Isfas) aún no ha recibido la devolución del IRPF en concepto de las prestaciones de maternidad y paternidad, "al contrario que el resto de los españoles que lo han solicitado en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo", según denuncia en una nota de prensa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La citada sentencia determinó que estas prestaciones quedan exentas de tributación y por tanto han de devolverse las cantidades correspondientes a las declaraciones de la renta entre 2014 y 2017.

Sin embargo, tal y como ha confirmado el sindicato más representativo en las administraciones públicas, aún no ha sido posible llevar a cabo la devolución en este colectivo. La Agencia Tributaria todavía está esperando los datos de los diferentes pagadores para acreditar el tiempo de permiso por maternidad y paternidad.

En este sentido, CSIF ha reclamado al Consejo General de Muface, así como al Ministerio de Función Pública y Política Territorial que agilicen los trámites y busquen una solución que permita establecer el cálculo de los días de baja de maternidad/paternidad para que se produzca esta devolución, tal y como se está haciendo ya para los trabajadores dependientes del régimen de la Seguridad Social.

El retraso en los pagos, no obstante, no es exclusivo de los funcionarios. A pesar de que Hacienda aseguró que devolvería todo lo que debe antes de abril, muchas solicitudes, sin estar denegadas, todavía siguen en trámite. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas generan derecho a devolución, en concreto, el 23% de las reclamaciones no lo tiene.

Y no son los únicos frentes abiertos. Otro colectivo, el de las madres y los padres que reclamaron el IRPF por sus prestaciones antes de la sentencia del Supremo, también está en pie de guerra. Piden "igualdad" y que no les "castiguen por haber tomado la iniciativa". Hacienda les deniega la devolución porque sus solicitudes ya fueron desestimadas, y son firmes.