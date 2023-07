Gana 71 millones de euros en el Euromillones y así reacciona su exmujer

El 10 de enero, un afortunado validó su boleto ganador de 'El Millón', un sorteo adicional del Euromillones que se lleva a cabo dos veces por semana de manera aleatoria en Torrelodones, Madrid. Si nadie gana este viernes, el premio seguirá acumulándose. Hasta ahora, el máximo premio ha sido de 230 millones de euros, pero podría superarse según las reglas del Euromillones.

Las oportunidades de ganar este sorteo son muchas cada semana, aunque en realidad las probabilidades son bastante bajas, con apenas una entre 139.838.160 opciones. Sin embargo, ha habido personas afortunadas que han logrado transformar por completo sus vidas. Eso fue lo que le ocurrió a Ade Goodchild, ganador del Euromillones en 2019, quien se hizo con un premio millonario de más de 71 millones de euros. El sorteo de este mismo viernes ofrece un premio muy similar, alcanzando los 65 millones de euros para un único acertante.

El caso de Ade Goodchild fue sorprendente, ya que después de trabajar durante 24 años en una fábrica metalúrgica en la ciudad británica de Hereford, decidió renunciar a su empleo y jubilarse anticipadamente. Además, un año y medio antes se había separado de su exesposa, quien no dudó en expresar sus pensamientos al enterarse de la noticia.

Como invertirá el dinero este ganador de Euromillones

El hombre, de 58 años, acababa de cumplir 18 meses desde su divorcio cuando se enteró de su gran premio. Ade Goodchild expresó su felicidad al comunicarse con la Lotería Nacional británica y afirmó que estaba encantado de poder cambiar su vida gracias a esta fortuna. "Leí la cantidad del premio nuevamente y me di cuenta de que en realidad eran 71 millones y solo un ganador, yo", mencionó. De hecho, se convirtió en el decimoquinto mayor ganador en la historia de la lotería del Reino Unido.

La primera acción de Ade Goodchild fue llamar a sus familiares, quienes no pudieron contener la emoción. Según informes de la BBC, les dijo a sus padres que podían dejar de ahorrar y disfrutar de su herencia. Más tarde, compartió la noticia con su exmujer, quien al principio pensó que era una broma y no le creyó. Ade Goodchild estuvo casado con ella durante 20 años, pero después de ese tiempo, sintió que se había vuelto muy egoísta y no contribuía en las tareas domésticas básicas. Goodchild asegura que él y su exesposa mantienen una relación amistosa y no tienen conflictos.

Suzanna Jeffcott mencionó que ahora recibiría más atención por parte de las mujeres. A pesar de eso, no se arrepiente de la separación y se alegra de no tenga que trabajar en el futuro. Según lo informado en The Sun, dijo: "No voy a darme la vuelta y decir que yo también me lo merezco. Hemos tenido nuestra vida juntos, nos separamos y ahora ha ganado este dinero, así que buena suerte para él. Espero que encuentre la felicidad que necesita y quiere en la vida, pero tiene que estar atento a posibles cazafortunas que quieran aprovecharse".

Ade Goodchild reveló sus planes de gasto con el dinero. Quiere adquirir una nueva casa con piscina, jacuzzi y personal para atenderlo, además de realizar viajes, asistir a eventos deportivos y comprar cuatro coches de lujo nuevos.