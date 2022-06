El error que hizo que esta jubilada perdiera 39 millones en el Euromillones

Los errores en los sorteos de lotería en ocasiones provocan que algunos jugadores que en un principio parecían ganadores, luego finalmente no lo sean. En ocasiones, los concursantes se equivocan de día en el sorteo o incluso llegan tarde a la hora de conseguir un ticket.

Pero también surgen fallos informáticos que provocan que los jugadores adquieran los boletos erróneos. De hecho, el estadounidense Josh Buster consiguió el bote en un sorteo nacional de Mega Millions debido a que una máquina que emitía los tickets estaba averiada e imprimió los mismos números en todos los tickets.

Algo similar le ocurrió a Margaret De Micheli, una mujer jubilada de Reino Unido que por un momento creyó que había ganado casi 40 millones de euros en el sorteo de Euromillones, relatan en Mirror. Su ilusión era tal que ya se había imaginado mudándose a otro lugar y abandonado su casa con humedades. Sin embargo, el golpe de realidad llegó cuando desde la administración le comunicaron que no era la ganadora. ¿Quién fue el culpable de dicho error?

Ticket equivocado

El pasado 29 de marzo, De Micheli decidió jugar al Euromillones. Más tarde, cuando pasó por una oficina de correos para verificar el resultado del juego, le entregaron un recibo donde indicaban que era la ganadora del bote. En ese momento se ilusionó pensando que por fin podría abandonar el piso lleno de moho en el que vivía junto a su marido y que este tendría la oportunidad de jubilarse.

Sin embargo, sus sueños se disiparon cuando al volver a comprobar el boleto, le comunicaron que sus números no eran los correctos. "Hemos vuelto a la normalidad y mi marido continúa trabajando como agente de tráfico", señalaba en el diario británico. A pesar de no haber obtenido el premio, ya tienen planes de reformar su piso con lo que puedan ahorrar a lo largo del año. La ciudadana británica no pierde la esperanza y ha asegurado que continuará jugando a otros sorteos similares para poder cumplir su sueño de vivir junto al mar.