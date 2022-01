El Gobierno desautoriza a Garzón, pero guarda silencio sobre si debe dimitir.

Nuevas reacciones tras las polémicas palabras de Garzón. La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desautorizado hoy al ministro de Consumo asegurando que sus declaraciones en un medio británico contra el sector cárnico español son opiniones "a título personal" y no del Gobierno y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir o no.

En este sentido y al ser preguntada durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, si cree que el ministro debería dimitir como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se ha limitado a decir: "eso se lo deberá preguntar a él".

La Portavoz del Ejecutivo ha evitado en todo momento respaldar al ministro y ha insistido en que "hablaba a título personal" cuando ha dicho que es peor la carne de las macrogranjas que la de la ganadería extensiva y que se maltrata a los animales en España.

"El hablaba a título personal", ha insistido la ministra, quien ha recalcado que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones apoyando al sector ganadero del país.

No es el único miembro del Gobierno que se desmarca de sus palabras

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, también se ha desmarcado este miércoles del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica que ha surgido a raíz de sus declaraciones en el medio británico 'The Guardian' que, según la ministra, son "a título personal", al tiempo que ha expresado el apoyo del Gobierno al sector ganadero.

"La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", ha expresado la ministra en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Alegría ha añadido que esta postura del Ejecutivo se demostró con la aprobación de la Política Agraria Común (PAC), "uno de los elementos más importantes cuenta con el apoyo del sector ganadero".

Si bien no ha entrado a valorar las críticas del presidente aragonés, Javier Lambán, en las que ha pedido que Garzón "no puede ser ministro ni un día más", la ministra ha recalcado que las palabras de Garzón no corresponden con la postura del Ministerio de Consumo. "En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal, no es la primera vez que lo hace", ha enfatizado.

Con todo, la ministra ha asegurado que "lo que todo el mundo conoce" es que España "es un país gran productor de alimentos de calidad" y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos. Además, ha afirmado que "ambos generan empleo y economía" para los pueblos.