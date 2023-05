El Gobierno francés se abre a reanudar el diálogo social con los sindicatos.

La nueva reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno de Emmanuel Macron ha propiciado numerosos desencuentros con los sindicatos, ahora la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha asegurado que está abierta de cara a la reanudación del diálogo social esta semana con las organizaciones sindicales y patronales, tras meses de enfrentamiento.

"Estoy a la escucha", afirma Borne en una entrevista que publica este domingo Le Journal Du Dimanche, en la que asegura que "jamás se ha cortado la comunicación" con los dirigentes sindicales. Borne se reunirá por separado durante los próximos martes y miércoles con los responsables de los principales sindicatos y de las organizaciones empresariales, en un intento de retomar el diálogo social tras varios meses de interrupción por la polémica aprobación de la reforma de las pensiones.

A pesar de que los sindicatos rechazaban reunirse con el Gobierno sin tratar las pensiones, finalmente han accedido con el fin de tratar otras cuestiones que consideran muy urgentes, como la revalorización de los salarios ante la persistencia de los aumentos de la inflación o la seguridad en el trabajo.

El próximo 8 de junio la Asamblea Nacional debatirá una proposición de ley del grupo de centroderecha regionalista LIOT para anular el retraso de la edad de jubilación. Borne no se muerde la lengua y considera "irresponsable" hacer creer a la población que esta proposición pueda llegar a prosperar. Añade que los promotores de la medida están diciendo a los franceses que no solo no deben preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones, sino que el actual desequilibrio se puede agravar. "Mentir a los franceses es algo grave", afirma.

La reanudación del diálogo social tendrá lugar a pesar de que se mantienen las protestas contra la reforma de las pensiones y el 6 de junio, dos días antes del debate en la Asamblea Nacional, los sindicatos han organizado otra jornada nacional de movilizaciones.

La primera ministra, la segunda mujer en ejercer el cargo en la historia de Francia, cumplirá el martes un año en el cargo, y considera que con 27 leyes aprobadas en una Parlamento en el que el macronismo no tiene mayoría absoluta se trata de "un balance sólido y coherente con los compromisos del presidente" Emmanuel Macron.