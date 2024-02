El Govern y Vivienda chocan por el nuevo indicador para intervenir los alquileres

El Govern mantiene su pugna con el Ministerio por la ley de vivienda. La consellera de Vivienda de Cataluña, Ester Capella, ha mostrado su rechazo al sistema de índices de referencia de alquiler propuesto por el Gobierno al argumentar que "no bajarán los precios" de los arrendamientos. La Generalitat y el Ejecutivo nacional acordaron emitir a la vez el nuevo indicador nacional del precio de los alquileres junto a la memoria técnica que precisan las administraciones para poder aplicar las limitaciones en los precios en las zonas tensionadas, algo que desde la autonomía ya buscan aplicar en 140 municipios calificados de esta manera. Para implementar estas medidas tan solo quedaba pendiente la publicación de los nuevos índices y la elaboración de una memoria técnica por parte de cada autonomía, pero la metodología de la nueva estadística no convence a Capella por no respetar lo acordado en enero, denuncia.

Para el departamento de Territorio de la Generalitat, el nuevo indicador -cuyos detalles han sido conservados con celo por parte de Vivienda- la existencia de "un rango de valor superior" y otro inferior que marque un rango de precios en lugar de un valor fijo "hará que todo el mundo se rija al rango superior y, por lo tanto, no bajarán los precios de los alquileres en las zonas tensionadas del territorio".

La consellera ha defendido que "el índice que ha de servir y ha de ser utilizado para establecer un precio de alquiler" debe ser el catalán frente al estatal. Además, ha añadido que "esta previsión es coherente con lo que el Real Decreto Ley 7-19 de 21 de Marzo, que obliga al Estado a crear un sistema de índices para que las comunidades puedan crear su propio sistema de índices".

Desde el departamento catalán se han posicionado a favor de que "el índice estatal termine incorporando también el índice catalán, estableciendo una regla clara para disminuir los supuestos de divergencia". La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por su parte explicó durante un evento la semana pasada que el indicador es de aplicación homogénea y nacional y estaría elaborado por técnicos que aprovecharían el trabajo ya realizado por la administración catalana, sin especificar la inclusión del indicador autonómico y el nacional al mismo tiempo para poder aplicar las directrices de la ley de vivienda.

Capella prosiguió asegurando que los datos recogidos por la Generalitat de Catalunya son "la fórmula que nosotros hemos defendido, que hemos trabajado, que creemos que es la adecuada para combinar las dos metodologías, para que efectivamente sea la forma en que el índice de precio, el sistema de índices, acabe bajando el precio de los alquileres". Asimismo, Capella ha advertido que "Cataluña vive una situación de emergencia habitacional, con unos precios totalmente desbocados y absolutamente inflados".

Mercados asimétricos

Preguntada acerca de la justificación del rechazo al sistema propuesto por el Gobierno, Capella ha aclarado que "el mercado de alquiler no es homogéneo a todo el Estado" y que en Cataluña existe un "sistema de índices que ha funcionado" y que ya han demostrado "que funciona". En sus declaraciones ha recordado al Gobierno que el real decreto "admite que las comunidades autónomas cada una tenga su índice propio".

"Insistiremos en esta posición del departamento del Territorio. Un sistema de índices, no un sistema homogéneo, para que los precios acaben bajando. Esta ha sido siempre nuestra propuesta. Este es el acuerdo al que llegamos y es lo que nosotros continuaremos defendiendo", ha concluido la consellera.