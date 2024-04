Grifols trabajará para que no haya otro informe Gotham y dejar atrás su crisis

Thomas Glanzmann, el presidente de Grifols, ha afirmado que la firma catalana busca dejar atrás su última etapa, que la estado marcada por el ataque de Gotham City Research y las consecuentes caídas en bolsa. Glanzmann asegura que desde la compañía de hemoderivados están trabajando para que no vuelva a aparecer un informe similar al que el fondo bajista publicó cuestionando sus cuentas.

En una entrevista publicada en La Vanguardia, el directivo explica que la firma necesitará "algún tiempo" para superar este reto. Nacho Abia, consejero delegado de Grifols, asegura que la crisis de los últimos meses ha sido un "episodio aislado" imprevisible, a la vez que señala que el ataque ha estado impulsado por un grupo de interés que buscaba lucrarse en el mercado financiero.

A principios de este año, el fondo inversor bajista elaboró un informe en el que se analizaban las cuentas de Grifols, señalando la relación existente entre la farmacéutica y Scranton, el vehículo inversor relacionado con la familia de los Grifols, que tenía el control de un 8,67% de la empresa. Gotham acusó a la multinacional de reducir artificialmente su endeudamiento con mecanismos como la consolidación completa en sus cuentas de Haema y BPC, filiales de Scranton, adquiridas a Grifols en 2018.

Impacto en bolsa y en su reputación

Glanzmann reconoce que el daño provocado por este ataque ha sido significativo "no solo en el precio de la acción", sino también "en la reputación de la empresa". Para el presidente de la empresa de hemoderivados, Gotham eligió a Grifols como blanco "porque atacan a compañías europeas con mucha deuda" y cree que "no es correcto manipular el mercado con un informe que no refleja la realidad, como el que hicieron".

La deuda de más de 9.000 millones de euros fue la causa del ataque, pero, según Glanzmann, la empresa asumió un apalancamiento estratégico" que les ha permitido comprar negocios fundamentales para el futuro. Sin embargo, "nadie podía prever que tendríamos una pandemia o que el entorno de los tipos de interés cambiaría tan drásticamente", añade. El presidente de la farmacéutica recuerda que las inversiones hay que hacerlas años antes de que llegue el rendimiento, y las decisiones hay que tomarlas en el momento adecuado, "porque si no pierdes un tren muy importante para el futuro".

El consejero delegado ha puntualizado que "el tamaño importa y Grifols hizo lo correcto al aprovechar todas las oportunidades de crecimiento y de consolidación del mercado. La covid no nos pilló en el mejor momento. Pero otras empresas que no aprovecharon las oportunidades de crecer ahora son jugadores muy pequeños y no tienen posibilidades de alcanzar la escala que Grifols ya tiene". La empresa introducirá cambios para seguir mejorando la gobernanza y hará que los comités de auditoría y el de compensación estén compuestos por consejeros independientes.