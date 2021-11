La cantidad que se lleva Hacienda de los 11 millones con el Sorteo 11 de la ONCE

Este jueves 11 de noviembre se repartirá un premio de 11.000.000 de euros y 11 premios de 1.000.000 de euros por toda España de la mano de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El conocido sorteo de la entidad anima a quienes quieran participar a elegir el número que más les guste y comprar así un cupón a tu vendedor más cercano. Este sorteo es uno de los más populares de la organización que deja multitud de afortunados a lo largo de nuestra geografía.

Además de estos primeros doce premios, se sortearán 119 premios de 50.000 euros, 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro cifras, 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra. El Sorteo 11/11 de la ONCE se celebrará a las 21:25 horas de esta noche y se podrán los boletos o bien por internet o de manera presencial hasta las 20:55 y de esta manera poder participar. Los resultados del sorteo se podrán consultar a través de este enlace.

¿Cuánto se lleva Hacienda por estos premios?



En caso de que alguno de los afortunados reciba uno de los primeros premios con mayor cuantía en juego, tendrá que rendir cuentas a Hacienda. Sea cual sea el resultado, desde el pasado 1 de enero de 2020 el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros. Antes de esta modificación el límite se establecía en los 20.000 euros, por lo que la elevación de esta cantidad hace que los premios inferiores no se vean afectados.

En este sentido, para el Sorteo 11/11 de la ONCE del año 2021, todos los premios inferiores a 40.000 euros no estarán sujetos a impuestos. Para premios de 40.000 euros o más, a la cantidad que sobrepase esta cuantía, se le aplicará una retención del 20 %. En el hipotético caso de que una persona sea agraciada con el primer bote de 11.000.000 de euros, restando los 44.000 euros exentos, nos quedaría la cifra de 10.960.000 euros que son los que se deberían de declarar. Restando a esta cifra el 20 %, que son 2.192.000 euros, nos saldrían unos 8.768.000 euros.

A estos habría que sumarle nuevamente los 44.000 que habríamos extraído que quedan fuera de este cobro. Por lo que el jugador se lleva un total de 8.808.000 de euros. De igual manera para quienes ganen un bote de 1.000.000 de euros, tendría que declarar unos 960.000 euros. Tras restar los 192.000 euros a declarar y sumar nuevamente los 40.000, el premiado se llevaría un total de 808.000 euros. La última cuantía de estos premios que estaría sujeta a este régimen fiscal sería la de 50.000 euros, en la que el jugador obtendría un total de 48.000 euros.

La suerte sonrió a Collado Villalba



El sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE celebrado el pasado año 2020 dejó su premio mayor, once millones de euros, en la localidad madrileña de Collado Villalba. El encargado de repartir la suerte fue el vendedor de la ONCE José Hernández Varases, que tras seis años trabajando para la organización dio el premio más grande de su trayectoria. "No me lo puede creer, no me lo puedo creer: 11 millones, así, uno detrás de otro", aseguró Hernández, que además repartió otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

"Uff qué emoción y que alegría más grande", destacó este vendedor de la ONCE que trabajaba por aquel entonces en varios puntos de Collado Villalba como el barrio de la Estación, concretamente en la calle Santa Teresa, frente al estanco y el Bar 'La Vía', o el polígono P29, una zona comercial e industrial de la localidad de la sierra de Madrid. Además del premio mayor, el sorteo extra del 11 del 11 de la ONCE dejó premios de un millón de euros en Ciudad Real, Algodonales (Cádiz), Huelva, A Guarda (Pontevedra), Osuna (Sevilla) y Móstoles y Pinto (Comunidad de Madrid).