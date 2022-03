Moncloa pide a los transportistas que se expresen en libertad pero sin disturbios

La novena jornada de paros convocados por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte la cuál no asistió a la reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, donde concedió ayudas directas por 500 millones para combustibles profesionales, ha avocado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, pedir este martes a los transportistas que concilien su derecho a la libertad de expresión con el de no generar disturbios ni dificultar los derechos de los demás. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha respondido así a la pregunta de qué falla en España para que haya un paro de transportistas que no se está produciendo en otros países cercanos a los que también influye la crisis energética que ha traído la invasión rusa de Ucrania.

Según la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, al Gobierno le preocupa el encontrar soluciones a los problemas del sector, que, ha recordado, tuvieron un peso "tan importante" durante los momentos más difíciles de la Covid. Debido a que los precios de los combustibles para uso profesional cuentan con un sistema específico es por lo que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, está buscando una solución en la mesa de diálogo que está abierta, ha indicado Ribera.

La vicepresidenta ha destacado que se está trabajando con el sector, pero ha reconocido que no es fácil resolver cada una las preocupaciones del sector, aunque el compromiso es "máximo". El Gobierno se comprometió ayer con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que considera su único interlocutor válido con el sector, a buscar una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas que se aplicará a partir del 1 de abril.

A esa reunión no fue convocada La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, que es la convocante del paro nacional, que hoy suma su noveno día consecutivo de protestas. Al respecto, pero sin citarla, Ribera ha dicho que los que no se sientan bien respaldados en la mesa de negociación lo pueden manifestar de formas distintas, pero sin generar disturbios ni dificultar los derechos de los demás.