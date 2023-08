El IMV llega a 677.150 hogares, 172.000 menos de los previsto por el Gobierno

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este jueves que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 677.150 hogares hasta el mes de agosto, lo que supone una disminución del objetivo propuesto en el por el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá, ya que se puso un foco para llegar hasta 850.000 hogares. A pesar de ello, ya son más de 1,9 millones de personas las que reciben este tipo de ayuda, que nació en el contexto de la pandemia para aportar soluciones al colectivo social en riesgo de pobreza, que estaba en aumento.

El equipo de José Luis Escrivá celebra que el IMV está "teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil", dado que un 43% de los beneficiarios son menores, lo que conlleva una cifra de 855.079 menores. Además, casi el 70% de los beneficiarios tienen a cargo un menor, lo que se refleja en la cifra de 459.316 personas.

Desde el Ministerio y según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), confirman que mayoritariamente son mujeres las que reciben esta ayuda, puesto que suponen un 54% del total (1.065.791), mientras que dos de cada tres familias que reciben el IMV tienen como titular a una mujer. Por otro lado, el Ministerio de Inclusión ha compartido que el número de beneficiarios relacionados con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) ha alcanzado ya los 407.511 menores. El Ministerio de Seguridad Social ha destacado un mes más el papel de esta ayuda para paliar la pobreza infantil. Esta ayuda complementaria, lanzada en 2022, oscila entre los 57,50€ y los 115€, en función de la edad de la edad del menor.

El objetivo del Gobierno

Una vez superado el objetivo de los 600.000, se pone el foco en ampliar su alcance hasta llegar al máximo número de potenciales beneficiarios, que según el Gobierno podría ascender a 850.000. No obstante, este número es incierto dado que no existe un registro oficial de personas en riesgo de vulnerabilidad. Además, salir de la economía sumergida supone un condicionante que puede estar limitando su alcance, ya que muchas familias pueden entender que no les compensa dejar a un lado su modo de subsistencia para acceder al IMV.

Entre los requerimientos para cobrar este beneficio, se requiere contar con un empleo o estar en búsqueda activa de uno, con el objetivo de que estas personas no se vean tentadas a abandonar el mercado laboral.