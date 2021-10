Qué pasa con la indemnización de los interinos que no logren tener la plaza

El pasado julio, el Gobierno sacó adelante in extremis el Decreto-Ley de interinos con el objetivo de dar estabilidad al colectivo, mediante la supresión de los altos niveles de temporalidad en la Administración, superiores al 35% en las comunidades autónomas y predominantes en sectores como la educación y la sanidad. Para ello, se aprobaron una serie de medidas y modificaciones en la norma, como oposiciones no eliminatorias y la exención de ellas al personal temporal con más de 10 años de experiencia y que no haya obtenido plaza en ese periodo. Cambios que se introducirán durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y que se ha comprometido a tener definitivamente aprobado antes de que acabe octubre.

Pero, en materia de interinos, no es lo único que podría cambiar, o, al menos, que exigen modificar. Y es que tal y como publica este mismo viernes La Información, los socios preferentes del PSOE en el Congreso (ERC o Unidas Podemos) no se conforman con este 'nuevo proyecto' que diseñó el que fuera hasta hace nada ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

ERC y UP quieren más

El caso es que el acuerdo incluía que aquellos interinos que no logren plaza serían indemnizados con 20 días por año trabajado, tanto sin son funcionarios interinos como personal laboral, aunque en este último caso, al regirse por el Estatuto de los Trabajadores, recibirán la indemnización de 12 días por fin de contrato más una compensación hasta llegar los 20 días en total.

Bien, pues una de las exigencias de los republicanos y morados es elevar esos 20 días a 33 días por año la indemnización legal para aquellos que se queden sin su trabajo en el proceso extraordinario de estabilización de puestos ocupados por temporales que el Gobierno activará en los próximos meses. ERC va todavía más allá y propone que se incremente en hasta 45 días para interinos que lleven más de tres años en la Administración, por cada año que hayan permanecido en fraude de ley en la plantilla por encima de ese límite.