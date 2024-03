Indra invertirá 100 millones en crear un centro tecnológico avanzado para 2026

Indra planea la creación de un centro tecnológico integrado de última generación, centrado en la investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras destinadas a los ámbitos de defensa y aeroespacial. El proyecto necesitará una inversión de unos 100 millones de euros y se abrirá en 2026 bajo el nombre de "Indra Technology Hub".

Las nuevas instalaciones buscarían impulsar la evolución de los procesos de digitalización de sistemas en Indra, para que la multinacional española avance en su camino hacia la industria 4.0 implementando tecnologías digitales inteligentes a su actividad industrial y de fabricación.

Fuentes de la compañía han explicado que el nuevo centro no se tratará de una filial, sino que pertenecerá en su totalidad a la compañía especializada en defensa y tecnología. Aunque han no se ha legado a una decisión final sobre la ubicación del 'hub', la firma especifica que no se situará en la sede central de la empresa.

Plan de inversión en tecnologías inteligentes

Estos 100 millones que se invertirán en este centro se enmarcan en los 3.100 millones de euros que Indra prevé gastar en desarrollo tecnológico hasta 2030. Se prevé que esta cuantía se destine a tecnologías de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas y nube.

Se trata de un centro cuya creación se contempla en el plan estratégico 'Leading the future' (Liderando el futuro), que presentaron este miércoles su presidente, Marc Murtra, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, en el día del inversor, en el que esbozaron la estrategia hasta 2026, con la vista puesta en 2030.

Indra, que prevé enfocarse en el sector de defensa y aeroespacio, quiere llevar a cabo una completa transformación de sus operaciones para lograr mayores eficiencias y evolucionar sus capacidades de integración de sistemas y, para ello, este centro será fundamental. Además, lo será para los objetivos que se persiguen con el plan de estandarización y modernización de los modelos de ingeniería y producción de Indra.

La compañía quiere poner un mayor foco en la ingeniería avanzada; una mayor agilidad y resiliencia, a través de la digitalización e integración con la cadena de suministro y la implementación de metodologías; y nuevos procesos más eficientes y de calidad.

Previsión de 5.000 empleos de alto valor añadido para 2026

Las intenciones de la compañía son crear 5.000 puestos de trabajo con alto valor añadido hasta 2026, de los que no ha trascendido cuántos se destinarán a este nuevo centro. En la actualidad, según datos al cierre de 2023, Indra cuenta con 57.755 empleados de los que más de la mitad (32.498) están en España.

Indra, compañía de tecnología y consultoría, de la que casi un 30% del capital es de la SEPI, está centrada en el sector aeroespacial, de defensa, movilidad, así como de transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait.

En 2023 ingresó un total de 4.343 millones de euros en sus divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, un 12,8% más que en 2022. Se plantea para 2026 con su nueva estrategia alcanzar una facturación de 6.000 millones de euros. Su reto está en que en 2030 el sector satelital suponga unos ingresos de 1.000 millones de euros frente a los alrededor de 65 que le suponen ahora.

Todo ello figura en un plan que consta de siete líneas estratégicas, entre ellas la de fortalecer la presencia de Indra en nuevos mercados; establecer alianzas con otros socios; incrementar las inversiones en nuevas tecnologías y buscar talento. Su consejero delegado ejerce el cargo desde mayo. Al mes siguiente de empezar en Indra, en junio, anunció ya en la Junta de Accionistas de la compañía que se iba a presentar un nuevo plan con un horizonte hasta 2030.

Este plan fue elaborado por unas 200 personas y aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración de la compañía. Todo ello en un momento crucial para los sectores de defensa y tecnología, para los que se prevé un incremento de inversiones y que ofrece oportunidades únicas para la compañía.

Con este plan "se ha identificado la montaña y ahora hay que conquistarla", ha dicho el consejero delegado e Indra, que ha afirmado que "es el plan más ambicioso que se haya planteado nunca en España en la industria de defensa".