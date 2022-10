La industria afronta con temor posibles recortes tras el plan de ahorro de Ribera

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hará público -dos meses después de su anuncio- el plan de contingencia para ahorrar gas en el país. Ha sido un mes de innumerables reuniones con diversos actores económicos implicados. Allí, la ministra ha atendido, escuchado y anotado las diferentes propuestas que le han sugerido. No obstante, y según aseguran fuentes del sector industrial, la ministra no ha querido comprometerse con ninguna de estas y no ha descartado un posible ahorro energético para las industrias. Lo que inunda de escepticismo y temor el posible anuncio que el Ministerio lleve a cabo este próximo martes tras el Consejo de Ministros.

"Por parte de la ministra no ha habido ningún compromiso sobre evitar un ahorro forzoso para nuestra industria. Nosotros expusimos nuestro punto de vista y ellos dijeron que analizarían la situación. No sabemos qué medidas tomarán. Si necesitan que nosotros bajemos nuestro consumo de electricidad, pues pedimos que esta sea de forma voluntaria y que, a cambio, aquellas que opten por ello reciban una compensación económica a través de un mecanismo de interrumpibilidad", afirman fuentes del sector.

Precisamente, en el penúltimo Consejo de Ministros se aprobó un servicio parecido al último mecanismo de interrumpibilidad (que fue eliminado en España en 2020), que "permitirá a las electrointensivas recibir una retribución a cambio de parar su producción en momentos puntuales para asegurar el suministro energético del país". No obstante, desde el sector se muestran escépticos ya que esta semana han conocido el presupuesto por la compensación de emisión de Co2.

"Ha pasado de ser de 244 millones a 177 millones. No vamos a cobrar el máximo cuando los ingresos del Estado por subasta de derechos de emisión fue de casi 2.500 millones", apuntan. Según la ley de Cambio Climático y Transición Energética, se puede dar hasta el 25% de dicha recaudación. Con los actuales números apenas superarían por poco el 12%.

Por otro lado, según exponen desde la industria, ellos ya ha venido bajando producción y reduciendo su consumo de gas. Por lo que ese ahorro que se pide del 7% ya lo han cubierto "de sobra". Confían en que en el inminente plan de contingencia no haya medidas en esa línea, porque "el esfuerzo ya lo hemos hecho por ese lado".

Una fábrica. FOMENT DE TREBALL

Desde la patronal de la electrointensiva lanzan un mensaje a las empresas energéticas. "De la misma forma que España va a ser solidaria con Europa, no entiendo por qué las grandes energéticas españolas no nos ofrecen contratos de suministro a precios competitivos. Que dejen de ganar un poquito y así se asegurarán que estos clientes que tienen hoy se mantengan a medio o largo plazo, porque si no alguna caerá en esta carrera".

El pasado mayo, la Comisión Europea hizo oficial un informe de poco menos de veinte páginas en el que apuntó a una serie de sectores concretos para llevar a cabo un "ahorro significativo". "Lo clave a corto plazo son la calefacción en los hogares y los servicios, así como el transporte y la movilidad, con cierto potencial adicional en los sectores industriales", sentenciaron. Una realidad que desde entonces ha afectado a dicho sector. Así, fuentes de la industria electrointensiva afirman que todo lo que sea incertidumbre afecta. Está lloviendo tanto que nos está saliendo caparazón. Nos gustaría tener estabilidad".

Según los últimos datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE), las industrias más intensivas en el uso de gas para la fabricación de bienes son: la química, la de papel, la textil o la de alimentación. También hay que resaltar otras como la encargada de fabricar productos minerales no metálicos o coquerías y refino de petróleo. Dentro de estos sectores se encuentran gigantes de nuestro país, como Campofrío, Acerinox, ArcelorMittal, Bimbo, Cuétara o Industrias Celulosa Aragonesa.