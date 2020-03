En qué invertir nuestro dinero durante el coronavirus: las mejores oportunidades

La crisis del coronavirus está golpeando fuertemente a toda la población. La emergencia sanitaria que tiene a todo el planeta en vilo también está afectando a su vez a la economía. El parón en todos los sectores comienza a perjudicar los balances de las empresas, que han de tomar drásticas decisiones para mantener los negocios a flote.

Ante tal escenario y con la idea de que una próxima recesión está en camino, los mercados de valores se están desplomando fuertemente. Muchos inversores en este momento no confían en la estabilidad de las compañías debido a la coyuntura que está teniendo lugar. Sin embargo, estas estampidas en bolsa están provocando que las empresas coticen a precios muy baratos con los que es posible sacar rentabilidad en el futuro. Eso sí, es necesario apuntar bien y estar preparados para afrontar todavía próximas caídas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que antes de empezar a invertir nuestro dinero (o seguir invirtiendo si ya lo hacíamos), será necesario más que nunca contar con un colchón de emergencia que cubra entre tres y seis meses de nuestros gastos fijos mensuales. Esto evitará que si en los próximos meses necesitamos dinero tengamos que recurrir al dinero de nuestras inversiones.

Además, habrá que invertir pensando en el largo plazo y no dejarse llevar por los sentimientos si los mercados caen en estos momentos. Para ello, los expertos recomiendan fijarse en compañías que tengan balances sólidos y no estén endeudadas para poder hacer frente a estos próximos meses. Una de las opciones sería fijarse en “compañías líderes en sus sectores con buena capacidad financiera para resistir”, apunta Alfredo Álvarez-pickman, director de inversiones key capital partners en Finect Talks. El experto aconseja especialmente en estos momentos la diversificación, es decir, no estar dentro de una única empresa ni de un único sector para evitar pérdidas significativas.

Entre las empresas que mejor suelen resistir a las caídas se encuentran sobre todo aquellas que tienen un carácter defensivo, es decir, las que no se ven afectadas por los ciclos económicos. Estas engloban el consumo básico, como empresas comercializadoras de agua, gas, luz, alimentación o, incluso, compañías de telecomunicaciones.

Además, hay otro tipo de compañías que, aunque están sufriendo caídas, tienen buenas perspectivas para el futuro. Aquí se engloban, por ejemplo, las empresas que comercializan suscripciones de Software, como Microsoft o Adobe. “Casi todos estos softwares se pagan por suscripción anual y si se está teletrabajando no se pueden dejar de utilizar”, explica Joaquin Grech, asesor financiero.

El experto apunta, además, a otra industria, la de la comida rápida. “Probablemente empresas como McDonald's o Burger King van a tener el peor trimestre de la historia, pero estas compañías en seis meses seguirán existiendo porque son casi indestructibles”, comenta Grech.

Asimismo, la industria petrolera, que se está viendo duramente perjudicada en estas semanas, también podría ser una buena alternativa para generar rentabilidad de cara al futuro. “En tres o cuatro años seguiremos consumiendo petróleo a los mismos niveles que lo estamos haciendo hoy porque la transición queda todavía muy lejos”, comenta Juan Cruz, director de inversiones de Cygnus y experto en inversión en petróleo. Para ello, Cruz aconseja algunas opciones como empresas petroleras sólidas, así como las petroquímicas.

Por último, otra de las alternativas a la que hacen referencia los expertos es a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que están experimentando con una vacuna frente al coronavirus, ya que la compañía que finalmente encuentre la cura o la vacuna contra la pandemia obtendrá grandes beneficios.