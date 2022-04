La guerra afecta de lleno a la producción de vehículos y cae un 17% este trimestre.

La invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias económicas han agravado la caída en la producción de vehículos, que al cierre del primer trimestre del año desciende un 17 % respecto al mismo período de 2021, hasta las 550.454 unidades fabricadas en España.

A la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas que afronta el sector desde hace meses se le han sumado la guerra, un nuevo repunte de la energía y el paro de transportistas de marzo, según el informe mensual publicado este jueves por la patronal de fabricantes Anfac.

La producción de vehículos se contrajo más de un 20 % en marzo, por encima de las caídas de enero (17,5 %) y febrero (13 %); si los datos se comparan con los registrados antes de pandemia, la fabricación en España se situó en este primer trimestre un 25 % por debajo de las cifras que presentaba en los tres primeros meses de 2019.

De acuerdo con Anfac, esa disminución del 25 % equivale a 200.000 unidades menos producidas en el país, donde los niveles de fabricación se están "alejando de su ritmo natural".

Además de los problemas con los semiconductores y los elevados precios de la energía -que se han vuelto a disparar coincidiendo con el conflicto en Ucrania-, la patronal ha incluido entre los motivos de este descenso el paro protagonizado en marzo por camioneros y conductores profesionales.

"En este contexto de incertidumbre internacional y escasez de materiales, se debe tener en consideración también las disrupciones en el transporte de mercancías como consecuencia de la huelga de transportistas (desde el 14 de marzo para portavehículos y desde el 21 de carga general), que tuvo un impacto significativo en el ritmo de las fábricas", ha lamentado.

Desplome de los vehículos comerciales e industriales

Su director general, José López-Tafall, ha apuntado en un comunicado que todos estos factores están "condicionando el ritmo de los centros de producción y la demanda procedente de los mercados exteriores", y van a afectar "de manera significativa la evolución y la recuperación" prevista para este año. No obstante, ha incidido en que las dificultades "golpean de igual manera a toda Europa" y no sólo a España, y no deben suponer "un freno para la transformación hacia una nueva movilidad" más sostenible.

Por tipo de vehículo, se observan claras diferencias: de enero a marzo la fabricación de turismos y todoterrenos retrocedió un 13,5 % respecto al primer trimestre del ejercicio anterior, hasta las 443.124 unidades, frente al desplome del 28,4 % registrado en los comerciales e industriales, hasta las 107.330 unidades. Por fuente de energía, la gasolina lidera la estadística entre los turismos con más de 302.000 vehículos producidos, frente a los 78.700 de diésel, los 36.000 híbridos enchufables y los 16.700 eléctricos.

Las exportaciones caen todavía más

En cuanto al capítulo exportador, las ventas de vehículos fabricados en España al extranjero registraron un descenso del 18 % en el primer trimestre, hasta las 465.029 unidades; la estadística también empeoró sensiblemente en marzo, con una caída del 25 %. Como en el caso de la producción, se observa que la disminución es notablemente mayor en el caso de los vehículos comerciales e industriales (-30 %) que en los turismos y todoterrenos (-14,8 %).

La incertidumbre y el paro de transportistas fueron "aspectos claves" en esta evolución negativa, según los fabricantes, y se juntaron a la ya de por sí "lenta recuperación de los principales mercados europeos". Sólo en marzo, los mercados europeos representaron casi el 72 % de todas las exportaciones.

"Los principales destinos en Europa han experimentado importantes caídas de entre un 20 % y un 40 % en la compra de vehículos 'made in Spain'", han explicado los responsables de la patronal, que han citado como ejemplo el derrumbe de las ventas a Turquía (-38 %). Fuera de Europa, "también se han producido caídas en las entregas a África, América del Sur, Asia y Oceanía"; la única excepción fue Norteamérica gracias a un incremento del 29 % de las ventas a Estados Unidos.

El director general de Anfac ha subrayado que el Perte destinado a fomentar el vehículo eléctrico con fondos europeos es "una oportunidad" y resulta imprescindible "agilizar la puesta en marcha" de los proyectos. Ha recalcado, asimismo, que la apuesta por la movilidad sostenible es fundamental para que el sector pueda "mantener el empleo" y su peso en la economía nacional, que actualmente ronda el 11 % del PIB.