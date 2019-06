Los pensionistas vuelven a la calle: piden una prestación mínima de 1.084 euros

Más de 300 personas han salido hoy a las calles del centro de Madrid para exigir unas prestaciones "dignas" y que se revaloricen las pensiones conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), además de garantizar una pensión mínima de 1.084 euros, según los criterios de la Carta Social Europea. Convocada por las Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la marcha se ha producido sin incidentes, en un recorrido que ha comenzado en la plaza de Callao hasta llegar a Sol, en la que los manifestantes han gritado consignas como "gobierne quién gobierne las pensiones se defienden".

En declaraciones a Efe, el portavoz de la Coordinadora, Juan Antonio Herranz, ha declarado que "no van a parar" hasta que el próximo Gobierno acepte sus reivindicaciones, entre las que se encuentran restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años o que los trabajadores con más de 40 años cotizados puedan jubilarse de forma anticipada y perciban el 100 % de la pensión. Además, desde la Coordinadora piden que la pensión mínima se sitúe en 1.084 euros, en relación a los criterios de la Carta Social Europea, y que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC.

Es muy importante que las pensiones sean recogidas como un derecho constitucional y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado, ha afirmado Herranz. Otro de los portavoces de la Coordinadora, Antonio Delgado, ha expresado que "ya no es tiempo de promesas", porque el Gobierno que se prevé que sea investido en las próximas semanas ya las hizo en su día, "tanto en la oposición como en su programa electoral", por lo que ha exigido que cumpla con sus "obligaciones".

"No estamos dispuestos a que nos quiten ni un mínimo de los derechos que hemos adquirido porque lo hemos trabajado", ha afirmado Delgado, que asegura que los jubilados no van a aceptar planes de pensiones privados porque defienden lo público y llevan años cotizando. En su manifiesto, la Coordinadora ha desmentido que la Seguridad Social esté en quiebra y ha culpado a los diferentes gobiernos de crear una "falsa deuda" al considerar las pensiones como préstamos y no como aportaciones.

"Desde el movimiento pensionista afirmamos con rotundidad que nuestro sistema de pensiones es sólido y que puede satisfacer las necesidades y expectativas de los trabajadores jubilados, tanto los presentes como los futuros", ha afirmado en el comunicado. Además, desde la Coordinadora aseguran que no comparten los planes del Pacto de Toledo de reordenar los gastos de la Seguridad Social para sanear su déficit, y que es "necesario" y "urgente" derogar la reforma laboral.

La Coordinadora, formada por unas 30 plataformas de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, prevé realizar más movilizaciones a principios de septiembre con el objetivo de sumar apoyos y llegar a una gran manifestación que defienda lo público en los primeros días de octubre.