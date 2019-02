Los sindicatos elevan el órdago electoral de Batet... piden 30.000 funcionarios más

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará antes de la elecciones generales del 28 de abril una histórica Oferta de Empleo Público (OEP) para personal de la Administración General del Estado, según ha reconocido propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La oferta será utilizada durante la campaña como un importante argumento electoral, tras la decisión de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, de aparcar la jornada de 35 horas de los funcionarios, tras no cumplirse el objetivo de déficit que tenía asignado para 2018.

El guante lanzado por Montero y Batet ha sido recogido por los sindicatos, que se han apresurado a reclamar más efectivos en la Administración. Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al Gobierno que la Oferta de Empleo Público para este año supere las 30.000 plazas recogidas en la oferta anterior, incluyendo las destinadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El sindicato ha identificado las necesidades de personal en la Administración General del Estado (AGE) en al menos 17.500 plazas, pero ha recordado que otros 31.801 empleados públicos tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64 años), por lo que "se encuentran a las puertas de la jubilación". Para CSIF, es preciso que se continúe con la senda de creación de empleo neto registrada en 2018, máxime si se tiene en cuenta que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos, su mínimo histórico desde 2012.

Según CSIF, es preciso reforzar las instituciones penitenciarias con 1.500 plazas, y la Seguridad Social y Servicios de Empleo Público y la Agencia Tributaria con 5.000 plazas y 4.000 plazas, respectivamente. Por otro lado, también reclama al Gobierno que amplíe hasta en 6.500 plazas la promoción interna y se incluyan a los secretarios e interventores con habilitación nacional en el proceso de estabilización (otras 500 plazas).

La organización que preside Miguel Borra ha afirmado que va a intensificar el diálogo con el Ministerio de Función Pública "con el fin de cerrar la negociación de la oferta de empleo público, políticas de conciliación o el convenio único del personal al servicio de la Administración General" antes de la disolución de las Cortes y el cese del Gobierno previo a la celebración de las elecciones.

Sectores con poco personal

Por su parte, Batet ha asegurado que la nueva OEP en la que está trabajando el Gobierno para aprobar antes de las elecciones servirá para reforzar los sectores que tienen poco personal. La ministra ha admitido que esta oferta de empleo público era "un compromiso" que tenía el Gobierno con sindicatos, pero también con todo el cuerpo de opositores para dar estabilidad.

"No hay que dejar esta oferta por tanto para después de elecciones, porque no solo da seguridad al cuerpo de opositores y sus familias, sino que da garantía de que todos los servicios públicos van a seguir funcionando y teniendo todos los recursos humanos para cubrir esas plazas", ha añadido. No obstante, la ministra no ha adelantado la cifra a la que ascenderá esta oferta, porque ha asegurado que todavía se está trabajando en ella.