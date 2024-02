Manifestación de tractores en Madrid: calles afectadas, tráfico y miles de agricultores 

Miles de agricultores y cientos de tractores vuelven a las calles de Madrid para protestar contra las medidas presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Los cortes de tráfico regresan de nuevo a la ciudad en un inicio de semana en el que los agricultores cumplen 14 días de protestas contra la carga burocrática y las mayores exigencias ambientales de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE), los bajos precios en origen y la competencia de importaciones de terceros países. A las puertas de un ministerio de Agricultura blindado por la Policía, Pedro Barato, presidente de Asaja, en declaraciones a La Información recalca que "quién va a saber más de rotación de cultivos que el agricultor".

Tractorada Madrid: la policía en el ministerio de Agricultura C.M.

Por su parte Miguel Padilla, secretario general de Coag, exige "un giro en la PAC" y explica que hoy "hemos venido a plantear reivindicaciones que son de hace años". Lorenzo Ramos, secretario general de UPA asegura que "protestamos contra la burocratización y el exceso de normas en la PAC". Aclara que los agricultores "somos los primeros interesados en combatir el cambio climático, pero lo que no pueden es ponérnoslo tan difícil que amenacen la viabilidad de nuestras explotaciones". Junto a ellos Julio Morón, presidente de la patronal pesquera Cepesca, asegura también a las puertas del ministerio que "nos manifestamos hoy aquí como la agricultura por la regularización comunitaria y las importaciones libres y la competencia desleal de terceros países".

"¿Quién va a saber más de rotación de cultivos que el agricultor?"

Cabeza de segunda tractorada en Madrid C.M.

La segunda tractorada en directo

A las doce de la mañana empiezaron a llegar los primeros tractores a las puertas de Madrid camino del ministerio de Agricultura con una pancarta a la cabeza con el lema "Nuestro fin será vuestra hambre: defiende tu alimentación". Ataviados con los característicos chalecos amarillos fosforescentes y en un ambiente festivo y reivindicativo, los agricultores, ganaderos y pescadores que aguardaban a la llegada de sus compañeros en tractor se han hecho notar con silbatos, cencerros y bocinas.

Los agricultores frente al ministerio se dividen en dos columnas para dejar pasar a los tractores y emprender la marcha. Banderas de España, La Rioja y Extremadura se ven en el inicio de la marcha. Entre los manifestantes, un grupo de jóvenes agricultores reparten hojas como las de la imagen de abajo dándole las gracias a los madrileños.

Los agricultores piden perdón a Madrid C.M.

Horario de la segunda manifestación de tractores en Madrid

Los cortes de tráfico están previstos hasta las tres de la tarde, cuando estaba prevista la llegada a la sede del Parlamento Europeo. Desde la marcha, encabezada por tres tractores -97 caminan detrás de los manifestantes- en declaraciones a La Información José Enrique, apicultor de Badajoz y propietario de 900 colmenas lamenta la "difícil situación en la que están con la miel bajando y la competencia desleal".

A su llegada a la ciudad, la comitiva de la protesta, convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, ha sido recibida por unos 20.000 manifestantes, según los organizadores, venidos de distintos lugares de España pertenecientes a distintas entidades de Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla y León, Andalucía o la Comunidad Valenciana, que aglutinan también a sectores como la ganadería, pesca, apicultura o acuicultura. Se han exhibido pancartas con lemas como "Nuestro fin será vuestra hambre", "No a la Agenda 2030", "Abandono sin recambio generacional, el campo desaparece", "Necesitamos seguros agrarios que cubran los costos de producción".

Los tractores se ponen a la cabeza de la manifestación en Madrid Los tractores se ponen a la cabeza de la manifestación en Madrid

Recorrido de la segunda tractorada en Madrid

Convocada por los sindicatos ASAJA, COAG-IR y UPA, así será el recorrido previsto:

La marcha iniciará su recorrido en el Puente Viejo de Arganda del Rey

Continuará por la carretera M-208, M-203

Llegará a la calle Pirotécnica, calle Aurora Boreal, Avenida de la Democracia, plaza Alonso, calle Casalarreina, Avenida de Daroca

Seguirá por la M-23, calle O´Donnell, calle Menéndez Pelayo, paseo de la Infanta Isabel y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Al paso del ministerio se unirán los manifestantes a pie y, a partir de entonces, la marcha continuará por el paseo del Prado, en sus carriles sentido sur-norte, y por el paseo de Recoletos y el de la Castellana, en los carriles centrales del sentido sur-norte, hasta el número 46 del paseo de la Castellana, donde se ubica la Oficina en España del Parlamento Europeo. Allí tendrá lugar una concentración y se dará por concluida la manifestación, aproximadamente, a las 15:00 horas, en una marcha que prevé el desplazamiento de unos 100 tractores, según estimaciones de la Delegación del Gobierno.

Los agricultores esperan a los tractores a las puertas del ministerio de Agricultura Los agricultores esperan a los tractores a las puertas del ministerio de Agricultura

Recorrido de regreso de los tractores tras manifestarse

El regreso de los tractores a Arganda del Rey se realizará utilizando las mismas vías por las que accedieron a la ciudad de Madrid, si bien entonces girarán en la plaza de Cibeles hacia la calle Alcalá y retomarán la calle O’Donnell para salir de Madrid, acompañados por la Policía Municipal de Madrid y la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de Madrid ha destacado en un comunicado que va a desplegar un operativo que incluye cortes de diversas vías y personal para garantizar la seguridad vial. Además, apuntan que se prevén incidencias y cortes de tráfico en las vías transversales al recorrido de la manifestación, por lo que recomiendan evitar la circulación en vehículo privado.

¿Qué piden los agricultores?

Las diez medidas que las organizaciones agrarias reclaman son:

Flexibilización de la Política Agrícola Común al considerar inasumibles su burocracia y sus costes ambientales; menos cargas burocráticas a nivel administrativo.

al considerar inasumibles su burocracia y sus costes ambientales; menos cargas burocráticas a nivel administrativo. Negociación de las cláusulas espejo en los intercambios comerciales con terceros países y creación de un observatorio sobre las importaciones de productos alimentarios.

en los intercambios comerciales con terceros países y creación de un observatorio sobre las importaciones de productos alimentarios. Paralización de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia, así como más controles a la importación desde Marruecos.

y las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia, así como más controles a la importación desde Marruecos. Cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Modificación y ampliación de dicha norma para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.

Modificación y ampliación de dicha norma para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Un sistema de seguros agrarios que responda a las necesidades de los productores y adaptado a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos.

que responda a las necesidades de los productores y adaptado a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos. Una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector derivado de situaciones como la guerra en Ucrania.

acorde a los incrementos de costes que soporta el sector derivado de situaciones como la guerra en Ucrania. Inversiones urgentes en materia de regadíos.

urgentes en materia de regadíos. Ayudas para hacer frente a contratiempos como la sequía.

Medidas para favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

Medidas en la gestión de la "crisis" por la sanidad animal que, además, creen que está siendo objeto de "luchas partidistas".

¿Quién está detrás de las manifestaciones?

A las manifestaciones dentro del marco de la "Unidad de acción" de Asaja, COAG y UPA se han unido las de Unión de Uniones, que ya lograron llegar con 500 tractores el pasado miércoles al centro de la capital.

La Unió de Pagesos, también protagonista de una gran tractorada en Barcelona, ya ha despejado la primera incógnita: las protestas seguirán más allá de lo que decidan este lunes en el Consejo de ministros de Bruselas.

De hecho, ha convocado para los próximos martes, día 27, y miércoles, día 28, marchas con tractores en varios puntos de la frontera con Francia, incluida la AP-7, para rechazar acuerdos de libre comercio de la Unión Europea.

Las movilizaciones se han organizado, en determinados casos, junto al sindicato francés Confédération Paysanne y a la plataforma Revolta Pagesa de Girona.

Los agricultores y ganaderos están llamados a concentrarse a partir de las 8.00 horas del martes en cuatro zonas distintas.

Así fue la primera tractorada en Madrid

La banda sonora de Superman puso punto y final a la concentración de los más de 500 tractores que querían plantarse hoy ante las puertas del Ministerio de Agricultura. Solo unos pocos pudieron llegar en una concentración que recorrió las calles de Madrid. El motivo de esta concentración era que de las 18 medidas que anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, "ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector", según indicó el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

Las mayores quejas de los agricultores

En declaraciones a La Información un cerealista de Burgos que ha llegado hasta la Puerta de Alcalá lamenta que los precios se desplomen y los abonos o la electricidad estén "tan caros". "Pongan aranceles al cereal de Ucrania", insiste. Por su parte un ganadero de equino del Condado de Trevino que tiene más de 200 cabezas asegura que "han querido hacer una PAC verde y es imposible". Se queja de los requisitos como la obligación de tener un veterinario contratado para la explotación".

"Pongan aranceles al cereal de Ucrania"

"Los abonos a 700 euros, la electricidad por las nubes... Así imposible"

Así entran los tractores en la Puerta de Alcalá

Cerca de la una de la tarde la tractorada llega a la Puerta de Alcalá. Allí una joven agricultora lamenta a La Información que dentro de diez años no sabe dónde trabajará. Es nieta, hija y hermana de agricultores y teme por su futuro. Antonio pide desde su tractor "que nos dejen trabajar, por favor". Se puso en carretera a las seis de la mañana para estar en las concentraciones de Madrid.

Los tractores llegan a la Puerta de Alcalá Carlos Manso

"Que nos dejen trabajar, por favor"

Arranca la concentración tres horas después

Tres horas después de lo previsto la manifestación echa a andar hacia la calle Alfonso XIII desde la Plaza de la Independencia. Un grupo de agricultores ha emprendido la marcha desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles. Dicho recorrido no estaba autorizado y se han dando algunos enfrentamientos con los agentes presentes. Cortés ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios al recibir un golpe. No ha sido el único incidente del día.

Los agricultores con ganado por las calles de Madrid en sus protestas Carlos Manso

Los tractores se plantan delante del Ministerio de Agricultura

Tras la concentración los tractores que se han acercado hasta Madrid llegan a las puertas del Ministerio de Agricultura, que se encuentra sitiado. Tras negociaciones con la Policía se dejarán pasar a 30 tractores y el resto se incorporan a los carriles paralelos al Ministerio en Atocha para que no se detengan. Algunos de sus compañeros siguen "encarcelados" a las entradas de Madrid y en declaraciones a La Información aseguran que no se irán de las puertas del Ministerio. "La libertad se consigue con lucha, no podemos perder la oportunidad", asegura Cortés tras criticar que otras asociaciones "firman lo que les ponen delante".

Planas, atendido en el Congreso tras un episodio de “vértigo”

Planas sufrió este miércoles una indisposición por "vértigo" mientras respondía en la sesión de control al Gobierno en el hemiciclo del Congreso, lo que le obligó a ser atendido por los servicios médicos de la Cámara. Planas estaba contestando a una pregunta del diputado del PP Javier de Andrés sobre las quejas del sector primario, cuando tuvo que interrumpir sus palabras tras sentir “vértigo”, según le explicó él mismo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que se interesó por su estado. "Es simplemente vértigo, sí, seguro", le tranquilizó el ministro, que continuó respondiendo con normalidad al parlamentario popular.

El ministro abandonó el hemiciclo acompañado de la vicepresidenta María Jesús Montero y posteriormente dijo sonriendo a los periodistas en los pasillos que se encontraba bien y que la indisposición obedecía a la “sobreactividad” de estos días, protagonizados por las movilizaciones agrarias y los contactos con las comunidades y el sector con vistas a la reunión del Consejo de Ministros de Bruselas del próximo lunes. Planas reiteró su respeto a la manifestación de este miércoles en Madrid, que recordó que no apoyan las organizaciones mayoritarias del campo, y confió en que discurra de forma pacífica.