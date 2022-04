Mañueco pone al líder de Vox al mando de la comisión económica clave en CyL.

"Carriedo (consejero de Economía y Hacienda de la Junta de CyL) le mareará en la comisión delegada para Asuntos Económicos... no tendrá responsabilidad ejecutiva alguna, andará husmeando y sin posibilidad de control efectivo y le dejarán ir a los toros y a las inauguraciones que no quiera ir el presidente", escribió el exvicepresidente Igea en redes sociales sobre su sucesor en el cargo, Juan García Gallardo. El líder de Vox, sin embargo, continúa tachando los objetivos marcados por su partido desde que se conocieron los resultados: la presidencia en las Cortes, tres consejerías (que serán Cultura, Empleo y Agricultura) y una vicepresidecia. Además, pese a que Gallardo no va a tener una cartera con la que compatibilizar su puesto de vicepresidente, sí presidirá una comisión económica clave, que fijará las directrices y los criterios de la política económica dentro de la Junta.

El pasado martes, PP y Vox publicaron un comunicado de tres páginas, titulado "los mecanismos de coordinación del Gobierno autonómico y las funciones del vicepresidente sobre el acuerdo de legislatura", y en el que se detallaba que García Gallardo será "el representante institucional en sustitución del presidente, presidente de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Comisión de Simplificación Administrativa, representante suplente en el Comité de las Regiones, del Comisionado de las Víctimas del Terrorismo y de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León".

Una serie de cargos de entre los que destaca la toma de mandos en la comisión delegada para Asuntos Económicos. Este órgano fue creado en un principio para que fuera dirigido por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda ya que se encarga de "coordinar las actuaciones para promover el desarrollo económico de la Comunidad, así como las actuaciones tendentes al crecimiento económico sostenible con especial atención al medio rural, en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

De esta forma, la comisión que presidirá el líder de Vox "fijará los criterios que han de servir de base para desarrollar la política económica de la Junta de Castilla y León, aprobará una planificación económica anual -de acuerdo con los compromisos asumidos por el Gobierno de la Comunidad-, coordinará los proyectos y actuaciones con incidencia en la política económica que desarrollen las consejerías y fijará las directrices de política económica que han de guiar la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad".

Sin embargo, fuentes del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León tratan de aminorar la nueva responsabilidad del líder de Vox y sostienen a La Información que "en esa comisión sellan los asuntos que no pasan al Consejo de Gobierno, como las tramitaciones o los gastos económicos. Son asuntos que se delegan". El equipo de Mañueco ya sabe lo que es manejar este tipo de negociaciones, como le ocurrió en el año 2019, donde tardó hasta un mes en cerrar un pacto de coalición con Ciudadanos.

De momento, los tiempos los está marcando Vox, que tiene desde hace casi un mes la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Un escenario que ha permitido al actual presidente, Carlos Pollán, fijar la fecha de investidura del presidente Mañueco en el momento más oportuno para el partido de Abascal. Aunque todo parece indicar que será la próxima semana, estos últimos días los populares han comenzado a exhibir cierto nerviosismo por el retraso de la fecha de investidura; y así se pudo comprobar en boca de la nueva secretaria general del Partido, Cuca Gamarra, "los pactos están para cumplirse". Una afirmación que tuvo una rápida respuesta por parte de Gallardo, que pidió "paciencia". Precisamente este último asegura a este periódico que dará todos los detalles de sus nuevas responsabilidades este jueves, donde responderá a las preguntas de los periodistas.