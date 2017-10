Competencia investiga los precios de la electricidad en plena disputa con Nadal

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) va a investigar la fortísima subida de los precios de la luz que se registró el pasado lunes entre las 19.00 y las 20.00h para los 12 millones de usuarios acogidos a la tarifa regulada de la electricidad. Dèjá vu. Ya visto. Sucedió prácticamente lo mismo en diciembre de 2016. Con una diferencia. La investigación que ha confirmado el organismo que dirige José María Marín Quemada se realizará en esta ocasión en pleno enfrentamiento con Energía por las competencias del regulador.

Al director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, se le acumula el trabajo. Por un lado tendrá que examinar -una vez más- las causas por las que periódicamente el mercado eléctrico enloquece y se disparan los precios -el del lunes fue máximo anual-; por otro, tendrá que intentar calmar los ánimos de parte del personal a su cargo, que ha recibido con inquietud las noticias sobre el plan del ministro Nadal para arrebatar a la Comisión parte de sus funciones.



Pese a la alarma provocada el lunes, cuando los precios escalaron hasta los 0,18254 €/kWh , el Ministerio de Energía sostiene que no hay motivos para la agitación. Según su análisis, la subida en el precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) -la tarifa regulada- fue "puntual", mínima -apenas el 0,0003% de la factura global de un usuario medio- y no afectó a precios que siguen en niveles de 2015.



Un mercado a parches



En el sector eléctrico, no todo el mundo opina lo mismo. La subida del lunes pone de manifiesto que el mercado eléctrico, muy complejo, funciona con parches que, según se utilicen, mueven el mercado eléctrico como en los terremotos.



Ni el Ministerio de Energía, ni red Eléctrica de España (REE), el gestor encargado de casar la oferta y la demanda diaria de electricidad, consideran que el mercado funcione de forma anómala. En su esquema de funcionamiento, el Ministerio de Energía hace sus previsiones y el gestor del sistema aplica la fórmula que le viene dada. Así de simple. Así de automático. Puro mercado.



Sin embargo, el funcionamiento del sistema es más complejo. Jorge Martínez de Labra, experto en el sector, empresario y vicepresidente de la Fundación Renovables, explica que la fuerte subida de los precios, cuando aún no ha llegado lo peor del invierno, se debió a la aplicación de uno de los mecanismos de ajuste del sistema. Ese mecanismo, denominado "Reserva de potencia adicional a subir". es una de las "balas de plata" de que dispone REE para cuadrar la oferta y demanda un poco a las bravas. Es un ajuste al que recurre en último extremo.



Cuando el precio no importa



En esa actuación, cuando no hay más remedio, el precio de la energía es la última variable a considerar. En términos llanos: se paga lo que haga falta para evitar un problema grave. Lo malo de lo sucedido el lunes, fue que el incentivo pagado a las empresas por poner sus centrales a disposición del sistema llegó a los 250 euros MW cuando lo normal, apunta Morales de Labra, es que el incentivo ronde los 10 euros MW.



La investigación de la CNMC tendrá lugar, en todo caso, antes de que comience lo peor del invierno, cuando las olas de frío, los anticiclones y la falta de lluvias pueden disparar los precios una vez más, como ya sucedió en 2015 -cuando Competencia sancionó a Iberdrola- y en 2016 cuando hasta la Fiscalía abrió diligencias por una escalada en el precio del kilovatio hora que está aún por explicar.



Los aguijonazos de la CNMC al ministro Nadal por lo que sucede en el mercado eléctrico son continuos. Lluvia fina. En el último informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas (Mibgas), la Comisión solicitaba a Nadal que cumpla con lo que prometió hace casi un año para contener los precios de la luz.



Pendiente de cumplir



En concreto, la CNMC recordó al ministerio en el informe que está pendiente de cumplimiento que Endesa y Gas Natural actúen como "creadores de mercado" en el mercado del gas.



Al desconcierto en el mercado español por los vaivenes en los precios se suma el temor a lo que pueda suceder en los próximos meses en los mercados vecinos con los que España está conectada. La inquietud sobre la situación del parque nuclear en Francia, sometido a revisión continua, las reformas fiscales anunciadas para productores en Portugal y la sequía amenazan con importantes subidas en el recibo de la luz en el último tramo del año.







