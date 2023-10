Moncloa avanza una caída del precio del gas natural del 12% para el próximo año.

El precio del gas natural continuará bajando el año que viene o al menos así lo prevé el Gobierno. El Ministerio de Economía ha dibujado un escenario macroeconómico para el año que viene en el que contempla un precio medio del gas natural de 33 euros megavatio hora (MWh) en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), lo que supone un descenso del 12% en comparación con el ejercicio actual.

Fuentes de la cartera que dirige Nadia Calviño aseguran que las previsiones para los supuestos relativos a los precios energéticos incluidas en el Plan Presupuestario 2024 son prudentes y reflejan un escenario de volatilidad y de posibles riesgos de presiones en los precios internacionales de la energía que forman parte del escenario. La cotización utilizada por el Ejecutivo dista mucho de los casi 100 euros/MWh que se registraron de media en 2022 y de los 47,31 euros/MWh de 2021.

Por su parte, las fuentes del sector consultadas ven la cotización "muy optimista". El Ejecutivo se agarra a que el precio del gas natural en Europa ha seguido con la tendencia de normalización iniciada en el primer trimestre de 2023, mejorando las previsiones contenidas en el Programa de Estabilidad 2023- 2026, al situarse entre los 30 y 40 euros/MWh. "La situación geopolítica va a seguir siendo una fuente de volatilidad para los precios de las materias primas", indica.

El TTF Holandés se disparó tras el ataque de Hamás a Israel

No obstante, hay que tener en cuenta que la semana pasada el TTF Holandés, de referencia en Europa, se disparó tras el ataque de Hamás a Israel. Llegó a rebasar los 50 euros/MWh, un precio intradía que no se alcanzaba desde abril. Entre los factores que están tensando el mercado gasista figuran la suspensión de la actividad en el yacimiento de gas de Tamar, situado en la costa de Israel; el cierre, por una fuga, del gasoducto submarino entre Finlandia y Estonia; y la amenaza de nuevas huelgas en varias plantas de licuefacción de gas natural en Australia. Antes de que estallara el conflicto, el gas natural había experimentado un acusado descenso por las altas temperaturas en Europa y las perspectivas de un otoño suave.

Hace ahora un año desde que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, asegurara tajantemente que el TTF ya no era representativo para Europa. Bruselas se puso así a trabajar en crear una cesta de indicadores con el fin de establecer un índice más armonizado que reúna los diferentes que hay en la Unión Europea (UE) para las transacciones mayoristas. La comisaria de Energía, Kadri Simson, también dijo que el índice permite disparar hasta un 30% el precio del gas natural licuado (GNL) por encima de su coste real de producción.

De este modo, la UE cuenta ahora con una herramienta para evitar picos de precios excesivos del gas en el mercado europeo. El mecanismo se activa cuando el precio del gas en el TTF holandés supera los 180 euros/MWh durante tres días seguidos. Además se tiene que dar una diferencia de precio de 35 euros en comparación con los mercados internacionales. En ese momento, pasa a actuar un límite de precio "totalmente dinámico" que se calcula como la suma del precio de los mercados globales de GNL más 35 euros/MWh. Del lado contrario, se desactiva automáticamente cuando durante otros tres días días seguidos los precios globales caigan por debajo de 145 euros/MWh.

El TTF fue fundado por la compañía holandesa Gasunie Transport Services (GTS) en 2003. En él se intercambian principalmente dos tipos de gas natural: L-Gas, que se produce internamente y se usa en el mercado holandés y pequeños clientes comerciales, y el H-Gas, producido fuera de la costa e importado de Noruega, Reino Unido o Rusia y consumido por el mercado de generación industrial o exportado a otros países.

1.000 millones de recaudación sin IVA reducido

Bajo un escenario de mayor normalización de los precios energéticos y con Bruselas apremiando para la retirada de las ayudas extraordinarias, el Gobierno en funciones no ha tomado todavía ninguna decisión en firme sobre si continuará o no el denominado 'escudo social'. En el Plan Presupuestario 2024 remitido este domingo a la Comisión Europea incorpora un escenario que contempla la expiración el 31 de diciembre de la rebaja fiscal a la luz, gas y alimentos. No obstante, el Gobierno aclara en el documento que ha sido elaborado en un "escenario fiscal inercial", es decir, en ausencia de cambios o nuevas medidas, dado que al estar en funciones no puede adoptarlas.

En este contexto, recaudaría 3.795 millones de euros en 2024 si finalmente decide eliminar la rebaja fiscal aplicada a la factura de la luz -aunque no sería su escenario base- y la reducción del IVA a algunos alimentos. En concreto, calcula que eliminar a partir del 1 de enero de 2024 la rebaja al 5% del IVA a la electricidad, que se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año, permitiría recaudar 1.016 millones de euros. De su lado, acabar con la reducción al 5% del IVA al gas, la madera y los pellets tendría un impacto positivo de 397 millones. Asimismo, si decae la merma del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5%, el Estado recaudaría 1.032 millones de euros. Suprimir el tipo cero del IVA a algunos alimentos y la rebaja al 4% y al 5% de otros productos como aceites y pastas reportaría unos ingresos de 1.350 millones.