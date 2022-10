Montero defiende al Gobierno e insiste que el sistema de pensiones es viable

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha visitado la localidad onubense de Bollullos Par del Condado en plena campaña por los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que presentó ella misma el jueves en el Congreso. La intervención de la ministra este domingo sigue la tónica que marcó Pedro Sánchez en sus declaraciones de este sábado en la localidad de Getafe, donde dejo a un lado el enfado de la CEOE por el anteproyecto del PGE y cargó en contra del principal partido de la oposición. En la misma línea, Montero ha resaltado las diferencias gubernativas entre una formación y otra, dejando patente que mientras los socialistas luchan por una política pública, los 'populares' trabajan, según la líder de Hacienda, por el sector bancario, las energéticas y las grades empresas.

Tras presentar el anteproyecto de los presupuestos, Montero remarca cuál es el principal compromiso del Gobierno y no es otro que las pensiones. La ministra de Hacienda ha señalado que esta es otra diferencia fundamental con el PP. La vicesecretaria general del PSOE asegura que la coalición trata de "revalorizar las pensiones según el nivel de vida", para que los "mayores no pierdan un solo euro tras la subida de la inflación", y apela al Partido Popular para que "no rompa el único acuerdo" que han tenido en los últimos años, cuando la formación de Feijóo voto a favor en el Pacto de Toledo por pensar ahora, que el sistema de pensiones de Escrivá no es viable. Montero insiste en que "este Gobierno no solo va a revalorizar las pensiones, sino que por primera vez desde hace trece años va a incorporar 3.000 millones a la hucha de las pensiones".

María Jesús Montero ha sacado pecho por la apuesta que sigue el Gobierno de coalición por los derechos sociales, "en lo que llevamos de Gobierno, desde el 2018 hemos presentado nuestros terceros Presupuestos, los cuales incrementan la partida por la Dependencia un 150% en relación como lo dejo el PP", o lo que es lo mismo "antes se dedicaban 1.400 millones de euros a políticas de dependencia y en estos presupuestos de 2023 se destinan 3.500 millones de euros para proteger a los mayores". Según la ministra, estos datos denotan la diferencia entre los modelos de sociedad que representa una formación y otra. Para Montero, los 'populares' representan un modelo de sociedad de "sálvense quien pueda" en la que solo "pueden progresar aquellos que hayan tenido la suerte de tener capacidad de renta", mientras que el PSOE gobierna "para la mayoría", el partido que sabe que no es posible evolucionar económicamente si la sociedad no está incorporada, mientras ellos fundamentan el desarrollo en una élite económica a la que protegen".

María Jesús Montero defiende la el progreso de la sociedad reside en la unión de los ciudadanos. Por ello, defiende que los jóvenes deben tener "un empleo de calidad que tiene que aportar estabilidad y capacidad de emanciparse, en definitiva, conseguir construir su propio modelo de vida". Según señala la ministra, es la política de gasto o política fiscal donde difieren las dos formaciones, donde los socialistas piden "un mayor esfuerzo a aquellos que tienen más capacidad económica" como es el caso de las energéticas, "que están teniendo unos beneficios extraordinarios" o le suben los impuestos a la banca "que se aprovechan de la subida de los tipos de interés", para bajarle "dos puntos a la pequeña y mediana empresa en fiscalidad o bajar los impuestos a las rentas más bajas".

"Cambio de ciclo" de Cataluña

María Jesús Montero ha defendido el papel del Gobierno en el "cambio de ciclo" que a su juicio se está gestando en Cataluña, en favor de "la convivencia" en dicha comunidad autónoma donde el PSC está ofreciendo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la negociación de los nuevos presupuestos autonómicos dada la minoría parlamentaria que ahora afronta. La ministra ha aludido a la situación que atraviesa Cataluña, después de que las bases de Junts hayan decidido que el partido rompa la coalición con ERC y salga del Govern, con el 55,73% de los votos en la consulta a la militancia celebrada hace pocos días, lo que deja al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, gobernando con una minoría de 33 escaños sobre un total de 135 que componen el Parlamento catalán.

La ministra de Hacienda ha avisado de cómo gestionó el anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy "la situación territorial" en Cataluña, pues fue precisamente durante los años del periodo de Rajoy al frente del país cuando la Generalitat, entonces bajo el mando de Carles Puigdemont, promovió "el referéndum ilegal" del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de la región respecto a España, con la posterior declaración unilateral de independencia formalizada "ilegalmente" en el Parlamento catalán y su inmediata suspensión y la "escapada" final de Puigdemont de la Justicia española para refugiarse en Bélgica.

A tal efecto, Montero ha defendido la "capacidad de diálogo" demostrada por el Gobierno central respecto al conflicto catalán, con una mesa de diálogo entre los ejecutivos central y autonómico, exponiendo que Cataluña afronta ahora "un cambio de ciclo que va a favorecer la convivencia entre catalanes, construyendo una más y mejor España". Por eso, ha pedido al PP que abandone los "golpes de pecho", sobre todo porque la ciudadanía reclama "unidad" a los partidos políticos y que vayan "de la mano" para solucionar los problemas del país.