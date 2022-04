La construcción se queda sin obreros y pone en jaque los fondos europeos

El sector de la construcción vuelve a dar la voz de alarma ante la falta de mano de obra que sufre. Ahora ha sido la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) quien denuncia, a través de un informe, que el 65% de las constructoras ve difícil encontrar personal tanto cualificado como no. El horizonte de esta falta de personal interesado en trabajar en las obras es catastrófico si tenemos en cuenta que pone en serio riesgo la ejecución de los fondos europeos, pues 7 de cada 10 euros han de pasar por este sector, según detalla Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC.

Durante las jornadas celebradas hoy entre Randstad y Cepyme se han hecho públicas las conclusiones de tres informes encargados por la CNC, basados en encuestas a más de 500 empresas del sector, las cuales indican que las mayores dificultades para encontrar mano de obra en la construcción se dan especialmente en la pequeña y mediana empresa, no así en las grandes infraestructuras. Capataces, albañiles, encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón, así como carpinteros, instaladores de fachadas técnicas, montadores de prefabricados estructurales, especialistas en trabajos verticales u operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales son algunos de los cargos en los que más escasea la mano de obra.

Del mismo modo, el presidente de la patronal ha puesto también de manifiesto que los jóvenes españoles no quieren acudir al sector "por la dureza y la elevada siniestralidad", a pesar, ha añadido, de que los salarios para el empleo juvenil se encuentran un 30 % por encima del salario mínimo interprofesional. "Cuando un joven empieza a trabajar en la construcción, ya no se va", ha señalado no obstante Fernández, quien ha recordado que el sector va a requerir al menos 700.000 nuevos trabajadores en los próximos años.

Muestra de ello es la pérdida de casi 300.000 empleos de trabajadores menores de 25 años registrada en el sector de la construcción en España entre 2007 y el cuarto trimestre de 2021, desde los más de 345.000 contratados de aquel año hasta los actuales 53.000, según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Actualmente, la principal amenaza para el sector es la escalada de los precios de la energía y de los materiales. Sin embargo, cuando la situación se estabilice, el sector espera que la falta de mano de obra vuelva a aflorar como un verdadero problema para el sector, lo que amenazaría, además, la ejecución de los fondos europeos, sobre todo teniendo en cuenta que 7 de cada 10 euros los canalizará la construcción. Por todo ello, CNC propone supeditar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la mejora de los oficios que permitan la capacitación de estos empleados en áreas como la digitalización o la transición ecológica, para contribuir a aumentar el atractivo del sector para jóvenes y mujeres.

En este sentido, reclama al Gobierno la puesta en marcha de un plan de choque para combatir el paro juvenil --que actualmente supera el 30%-- e incorporar a 700.000 nuevos profesionales en los próximos años, con lo que el número de afiliados en el sector escalaría por encima de los dos millones. "La construcción necesitará en los próximos años a cientos de miles de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, para impulsar las transiciones digital y ecológica y, en definitiva, para acelerar la recuperación de nuestra economía", ha concluido Fernández-Alén.

Entre el resto de participantes a la jornada también se encontraba el presidente de UNO Logística, Francisco Aranda, que ha añadido que "el sector logístico no necesita mano de obra sino cerebro de obra", argumentando que la transformación digital ha acelerado la necesidad de nuevo capital humano. Por su parte, el presidente de Confemetal, José Miguel Guerreo, ha señalado que la Formación Profesional "no es suficientemente efectiva para incorporar jóvenes al mundo laboral", asegurando que hace falta un mayor esfuerzo público para dotar a los docentes. Por último, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha constatado que la falta de empleo en el campo "es un mal que se viene arrastrando desde hace años" y que ahora, "con la reforma laboral, las contrataciones se complican".