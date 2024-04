Pedro Acosta, el piloto que rompe récords de precocidad y no quiere vivir en Andorra

Cuando todo apuntaba a que nadie superaría los récords de Marc Márquez, Pedro Acosta está dispuesto a arrebatarle varios de ellos. El piloto de Mazarrón ha irrumpido en MotoGP con tan solo 19 años, uno menos que el catalán, y ya es bicampeón del mundo de Moto3 y Moto 2. El murciano visita El Hormiguero de Pablo Motos para contar al público en España cómo está viviendo sus primeras semanas en la categoría reina y cómo se ve en el futuro.

En 2021, Pedro Acosta se convirtió en el piloto español más joven de la historia en ganar el Mundial de Moto3 (con 17 años y 166 días). El segundo piloto más joven de todos los tiempos en conseguirlo tras el italiano Loris Capirossi. Ya en 2023 ganó el Mundial de Moto2 y se convirtió en el segundo bicampeón más joven de la historia

En su debut en MotoGP con el equipo GasGas, el 11 de marzo de 2024 en el GP de Catar, se convirtió en el piloto más joven en lograr la vuelta rápida de carrera con 19 años y 290 días. Y en su segunda carrera, en el GP de Portugal, quedó tercero y se convirtió en el tercer piloto más joven en conseguir subirse al podio.

Pedro Acosta está llamado a ser el próximo campeón español de MotoGP junto a Jorge Martín (Ducati). Después de nueve temporadas consecutivas de dominio nacional entre Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Joan Mir, los tres últimos títulos han sido para Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, actual bicampeón.

Pedro Acosta probó a vivir en Andorra, pero prefiere Mazarrón

Pedro Acosta es impulsivo dentro y fuera de los circuitos debido a su juventud. Aún no es del todo consciente de lo que le rodea. En su debut en Qatar, comentó delante de las cámaras con Marc Márquez como es la experiencia de vivir en Andorra. Cuando el seis veces campeón de MotoGP le preguntó si seguía viviendo en Mazarrón, Pedro Acosta le contesto con toda la naturalidad: "Probé lo de Andorra, alquilé un apartamento una semana y, a los dos días, le dije a mi padre 'vente p'arriba, que ya estoy hasta los coj****'. No tío, y que echaba mucho de menos la playa. No sé casi ni hacerme la comida".

🗣️ “¿Vives en tu pueblo aún?”



🔊 “Sí. Probé lo de Andorra y a los dos días le dije a mi padre: vente para arriba que yo ya estoy hasta los c***”



La divertida conversación entre @marcmarquez93 y @37_pedroacosta desvelada en #CodigoMotoGP



▶️ https://t.co/Pw8uVyEPnp pic.twitter.com/h8rk5WDxOS — DAZN España (@DAZN_ES) March 11, 2024

Marc Márquez tiene fijada actualmente su residencia en Madrid, pero tiene casa y vivió en Andorra durante varios años. En tono de broma le dijo que a Pedro Acosta que "las dos montañas esas te comen". Otros pilotos de MotoGP como Viñales, Alex Rins, Joan Mir, Tito Rabat, Jorge Martín, los hermanos Espargaró, Fabio Quartararo o Jack Miller tienen o han tenido su residencia en el país de los Pirineos para aprovechar los beneficios fiscales.

Vivir en Andorra durante más de 183 días al año, permite a los deportistas fijar allí su residencia fiscal. Esto solo es posible para aquellos que no compiten en equipo, como tenistas, ciclistas o pilotos. Tributan por la totalidad de sus ingresos (salarios, patrocinios y premios) con un tipo impositivo máximo del 10%. En el caso de hacerlo en España, los deportistas llegar a pagar tipos marginales del IRPF superiores al 50% debido a sus altos salarios.

Marcas locales e internacionales patrocinan a Pedro Acosta

Tras ganar la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2020, debutó en Moto3. Antes de dar el salto de categoría, Pedro Acosta aseguraba que "mi padre no es millonario. Si este año hubiera tenido que pagar por correr y no hubieran venido Aki, KTM o Red Bull a decirme que tenía un sitio aquí, yo ahora mismo estaría en mi casa". De hecho, su padre es pescador, de ahí que le apoden 'el tiburón de Mazarrón".

Pero el de murciano siempre ha tenido la suerte de contar con el apoyo de los equipos y de las marcas que le patrocinan. Muchas de las empresas que quieren estar muy cerca de él son murcianas, algo similar a lo que le ocurre a Carlos Alcaraz: el fabricante de cascos de moto, MT Helmets, el consorcio turístico de la Bahía de Mazarrón, la empresa de informática PcComponentes y la de Secom Iluminación.

Su crecimiento deportivo le ha permitido ir sumando grandes firmas internacionales. Tiene el respaldo económico de Finetwork (Vodafone), Hawkers, Avant, Bluekens, Fludo, Duel y así hasta unas 20 en total. Y todo hace indicar que a corto plazo le llegarán nuevas ofertas de marcas y equipos que le aumentarán su salario en MotoGP, que esta temporada está entre los más bajos de los pilotos debido a que es su primer año.