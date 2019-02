Charlas para motivar a 3.000€: el negocio (a la baja) de Pepu a medias con You First

Pepu Hernández llevaba apenas 24 horas implicado en política cuando se ha convertido en blanco del primer escándalo a costa de la empresa que ha utilizado para gestionar sus derechos de imagen e impartir charlas de motivación a directivos, empresarios, estudiantes o interesados en aplicar su modelo de éxito en el baloncesto a la actividad privada. El exseleccionador de baloncesto llevaba, efectivamente, desde hace más de una década impartiendo este tipo de simposios y cobrando un caché determinado por cada acto en el que estaba presente. Ahora pone punto final a estas actividades para intentar ganar las primarias del PSOE, primero, y llegar a la alcaldía de Madrid.

Saitama 2006 SL fue creada por Pepu el 4 de octubre de 2006, apenas un mes después de que los hermanos Gasol, Calderón o Felipe Reyes, entre otros, llevaran a España a la gloria mundial. Especializada en la "gestión de los derechos de imagen y de autor de personalidades con relevancia pública", el exseleccionador se ha dedicado durante este tiempo a explicar cómo llegó al éxito intercontinental e intentar aplicarlo al mundo de la empresa. Para ello se asoció con una de las firmas que mejor sabe dirigir este tipo de perfiles, con You First Sport, la agencia de marketing y representación de jugadores y eventos deportivos, que está dirigida por otros dos ex del Estudiantes, Juan Aísa y David Brabender. Los tres se criaron en el club en el que también jugó el presidente del Gobierno y, hasta este momento, comparten el domicilio social de sus empresas.

La última charla motivacional de Pepu Hernández tuvo lugar este mismo lunes en el estadio Santiago Bernabéu. La organizó la CEOE, en concreto, la Fundación Estatal para Formación en el Empleo (Fundae) de la patronal y estaba subvencionada, según explican fuentes conocedoras del evento. El fichaje estrella del PSOE habló ante empresarios sobre hábitos de vida saludables a la hora de desarrollar su actividad profesional.

Cuatro charlas a 3.000 euros, el caché de Pepu

Cuatro charlas a 3.000 euros y escasa actividad más. Eso es lo que Pepu Hernández facturó con su sociedad el año pasado, después de casi doce años de actividad en los que su popularidad como entrenador de baloncesto ha ido a la baja desde que ganara el Mundial en el año 2006. Fuentes cercanas al exseleccionador de baloncesto advierten a La Información que la sociedad mercantil que creó hace por aquel entonces, junto a You First Sport, ha reducido de forma muy significativa su actividad y el caché que Pepu cobraba en otros tiempos, sobre todo en su etapa como seleccionador de baloncesto, es muy diferente.

Desde el punto de vista jurídico, la opción de crear una sociedad limitada para declarar la actividad cuando lo que se cobran son rentas irregulares y derechos de imagen, como es el caso de Hernández, es algo habitual en el mundo de los profesionales del deporte y los espectáculos. Si bien es cierto que se consigue con ello aminorar el tipo impositivo, al evitar el Impuesto sobre la Renta (con un marginal máximo que en su día superó el 50%) y pagar por Sociedades (al 25% y con deducciones derivadas de los gastos de su actividad), también lo es que se trata de actividades y rentas que se generan en un corto espacio de tiempo, nunca de forma periódica y con muchos altibajos.

Se trata de una opción perfectamente legal y que es utilizada por miles de contribuyentes que trabajan como profesionales o por cuenta propia y no como asalariados. Abogados expertos en esta materia aseguran que Hacienda siempre pone el foco en este tipo de opciones, para vigilar sobre todo que los ingresos que se declaren correspondan realmente a la actividad para la que se ha creado la sociedad, y controlar que las deducciones y la liquidación del IVA correspondiente se hagan de forma correcta. En el caso de la sociedad de Pepu Hernández, desde su entorno electoral socialista se ha asegurado que "nunca la Agencia Tributaria cuestionó la tributación de sus derechos de imagen, ni ninguna otra cuestión referida a los ingresos de esa empresa", por lo que cabe presumir que no tuvo que hacer declaraciones paralelas de impuestos o algún tipo de regularización.

Esa es, precisamente, la diferencia entre el caso del exentrenador de baloncesto y el que fuera ministro de Cultura del PSOE de forma efímera Màxim Huerta, que tenía sus cuentas pagadas al Fisco, pero después de haber litigado contra la Agencia Tributaria ante varios tribunales con la intención de pagar lo menos posible. "Es evidente que este tipo de sociedades se crean para pagar lo menos posible a Hacienda, pero de forma completamente legal y sin intención de engañar a nadie", señala un experto en derecho fiscal para aclarar la separación entre ambos casos. "Cuando tu trabajo es tan irregular como el de dar charlas sobre motivación allá donde te contraten, lo lógico es cubrirse con el modelo legal más adecuado, que para eso está", explican.

En el caso de Pepu Hernández, además, hay que tener en cuenta que cualquier posible delito o irregularidad que ahora se busque tendría que haberse producido en un plazo de cinco años atrás desde su denuncia, dado que más allá de ese periodo todo ha prescrito ya. Es decir, que la actividad principal de Hernández nada más ganar el Mundial y cuando cobraba grandes cantidades por asistir a eventos y dar charlas, que se produjo justo antes del año 2014, no podría esgrimirse ahora como irregular en ningún caso. Las fuentes consultadas en el entorno empresarial del exseleccionador aseguran que, en estos últimos años, su actividad ha sido mucho más moderada.

Charlas por toda España

La victoria del combinado nacional en el Mundial de Japón sirvió, efectivamente, a Pepu Hernández para enrolarse en el mundo de las charlas de motivación por toda España. Por ejemplo, en esta conferencia impartida en 2017 en A Coruña, el fichaje estrella de Pedro Sánchez para el PSOE se dirigía a los presentes (la Asamblea de la Asociación de Concesionarios Mercedes-Benz) para explicarles las "razones y emociones de un equipo". El acto estaba patrocinado por Galp.

Las incógnitas de las cuentas de Pepu



La evolución económica de la sociedad de Pepu Hernández deja más incógnitas que certezas. Saitama 2006 SL no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde el año 2013, según la información que figura en este organismo. Durante ese ejercicio fiscal, no obtuvo cifras significativamente altas. En esos doce meses comunicó ingresos por valor de 15.800 euros, que no fueron suficientes para compensar gastos de personal de 3.452 euros (aunque ese año lo concluyó sin empleados); de explotación de 20.090 euros, y otros resultados negativos valorados en 4.807 euros, que no desglosa en la memoria.

En 2013, la firma del hoy precandidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE desvela que sus números rojos se situaron en los 14.969 euros; lejos de los 49.729 del año previo. Pese a que en esos dos años consecutivos Saitama 2006 no fue rentable, sí lo había conseguido en el pasado. En concreto, la citada memoria apunta que en enero de 2012 tenía un 'colchón' de 121.212 euros que había conseguido con los beneficios que se había ido apuntando en los seis años posteriores a la constitución de la firma en 2006.