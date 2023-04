Planas reclamará a la UE lanzar medidas para paliar el impacto de la sequía

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, va a reclamar este martes medidas a la Unión Europea para frenar el impacto de la sequía durante el próximo consejo de ministros de Agricultura y Pesca del organismo, el cual tendrá lugar en Luxemburgo y servirá para estudiar cuáles son las soluciones internacionales a esta problemática.

En concreto, el titular del ramo, que no ha querido avanzar las peticiones con las que acude a la reunión de mañana, sí que ha reconocido que introducirá los temas relativos a la sequía, después de haber remitido una carta al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, donde solicitaba una mayor "flexibilización" de la Política Agrícola Común (PAC) ante la actual situación de falta de lluvias que está afectando a agricultores y ganaderos.

"En la reunión con mis colegas belga y húngaro hemos hecho referencia a la problemática de esta menor pluviometría, lo que demuestra que el caso español no es único, pero es más acentuado que en otros. Mañana se discutirá sin duda este tema en Luxemburgo y tendremos ocasión de defenderlo por parte de la delegación española", ha asegurado Planas en la rueda de prensa tras la reunión con el ministro de Trabajadores Autónomos, Pymes, Agricultura y Reformas Institucionales y Renovación Democrática de Bélgica, David Clarinval, y con el de Agricultura de Hungría, István Nagy, que se enmarca en la preparación para las próximas presidencias de la UE.

El ministro belga del ramo no ha dudado en avanzar que Bélgica apoyará en la reunión de mañana las peticiones españolas, que "tiene dificultades" respecto a la sequía, aunque su país "no tenga" actualmente este problema, mientras que su homólogo húngaro también ha reconocido que la sequía es un tema que "no" se puede quedar fuera. "Ningún país puede afrontarlo por sí solo, únicamente de forma conjunta se puede tratar", ha zanjado Nagy.

Respecto a los acuerdos del Mar Negro para la salida de grano de Ucrania, Planas ha mostrado su preocupación por las noticias de última hora de que Rusia podría interrumpir dicho acuerdo. "Nos preocupa y esperamos que se confirmen las noticias porque sería muy pernicioso desde el punto de vista de abastecimiento alimentario, no solo para Europa sino para el resto del mundo", ha señalado.

Una reunión en la que los tres ministros de Agricultura no han abordado el veto de los países, entre ellos Hungría, a la importación de grano de Ucrania, tema que también se tratará en la reunión de mañana de Luxemburgo. Planas se ha congratulado de que haya "un acuerdo" y un "entendimiento" con los países afectados, que tienen la frontera con Ucrania. "Es una situación de solidaridad, pero es muy importante preservar la unidad europea y que seamos capaces de entender las posiciones de los demás y coordinar las soluciones a nivel europeo en beneficio del sector agroalimentario".

Incremento de costes

Por su parte, el titular de Agricultura de Hungría, István Nagy, ha explicado la situación que atraviesa su país, así como el incremento de costes que está teniendo la salida de estos cereales, y espera que en la reunión de mañana se encuentre una solución con ayudas a los países afectados. "Estamos negociando y mañana hablaremos y definiremos la solución de este tema, porque tenemos una responsabilidad común los cinco países involucrados que van actuar conjuntamente, pero colaborando también con la UE", ha subrayado.

Respecto al incremento de los precios de los alimentos en España, Planas ha recordado que esto se ha debido al impacto de la guerra de Ucrania, al incremento de las materias primas y de la energía, así como de los fertilizantes. "Vemos que de forma positiva estos precios han ido disminuyendo en los últimos meses, la perspectiva debería ser positiva de cara al futuro inmediato, pero tenemos presente el factor sequía, que es una incógnita. El papel de la cadena alimentaria es fundamental, porque es muy compleja y hace que el reflejo de las disminuciones de costes sea más lento", ha vuelto a explicar.

Planas ha calificado esta reunión con sus homólogos de Bélgica y Hungría de "positiva" y "constructiva". "De pura cooperación europea entre tres países con realidades distintas, pero que estamos unidos por el ideal europeo", ha asegurado. Durante este encuentro, el titular español ha enumerado las prioridades que tendrá la presidencia española en el sector agrario y pesquero, donde destacan el garantizar seguridad alimentaria, los mercados internacionales que están impactados por la guerra de Ucrania, la importancia de la PAC y la digitalización del sector. Así, ha avanzado que el "gran rótulo de la presidencia española y del consejo informal, que se celebrará en Córdoba, será las nuevas tecnologías como herramienta para una agricultura más resiliente al cambio climático".