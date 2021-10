Los planes de un policía y una maestra para jubilarse a los 40 años con 1 millón

Cuando William Wang estaba en noveno o décimo curso del colegio, su padre le llevó a una habitación para mostrarle su cuenta de ahorros. "Esto es lo que ahorramos y así es como invertimos", le dijo. Fue justo en ese momento cuando empezó a tomar conciencia de la importancia del dinero y de saber cómo gestionarlo. Pocos años después, comenzó a trabajar en actividades secundarias y guardar todos los ingresos que le reportaban: desde la empresa de su propio padre, al gimnasio de la universidad o como profesor particular de inglés.

Más tarde, conoció a su actual mujer, Jessamy en la universidad y los dos se mudaron a un pequeño pueblo de Canadá. Allí fue destinado después de completar su formación policial a los 22 años. Profesión que sigue desempeñando en la actualidad, a los 27 años; mientras, su pareja, de 28, es maestra. Su plan es no extender su vida laboral más allá de la próxima década.

Justo el año en que se mudaron, cuando Will tenía 22, descubrió el movimiento FIRE ('Financial, Independence, Retire Early'), cuyo objetivo es que cada persona puede establecer un plan financiero de ahorro e inversión para conseguir rentas pasivas de las que vivir cuando se jubile. Y esta jubilación tiene que ser lo más temprana posible para disfrutar de la vida sin trabajar. Tanto Will como Jessamy estudiaron las perspectivas de abandonar el mercado laboral lo antes posible y decidieron que era un estilo en el que querían embarcarse.

"Nuestro objetivo final es poder jubilarnos en 13 años", explican a Grow. "En ese momento deberíamos tener alrededor de 1,2 millones de dólares ahorrados". Una cifra en la que la pareja suma también la pensión de la Policía de Canadá que eventualmente les permitiría tener un millón más de beneficios, lo que supondría superar los 2 millones. La idea que tienen es invertir tanto para llegar a generar hasta 80.000 dólares por año. "Solo el año pasado, ahorramos el 68% de nuestros ingresos", revelaban.

Gran parte de lo que ha ayudado a generar el patrimonio de ambos es el salario de Will. "Los agentes de policía ganan bastante dinero", confiesa. "Mi primer año empecé con 60.000 dólares canadienses (40.000 euros al cambio), sin contar los 'pluses' de las horas extra". Y sigue: "En el segundo, tenía más de 100.000 dólares (67.000 euros al cambio) y para 2022, con horas extras, podré llegar hasta los 140.000 por año (unos 94.000 euros)".

Cuentan además en Grow que la pareja tiene varios métodos para mantener bajos los gastos mensuales: viven en un pueblo pequeño, el coste de vida es barato y el alquiler de su casa de cuatro habitaciones apenas llega a los 800 dólares mensuales (500 euros al cambio). No solo eso: ambos van caminando al trabajo, por lo que no destinan dinero a gasolina o transporte. "Gastamos como 40 euros en gasolina en tres meses".

Para ahorrar en comida, la pareja utiliza una aplicación que les informa de los alimentos que caducarán pronto en las tiendas cercanas y que por ello llevan descuento. También compran productos al por mayor como la leche. En cuanto a las inversiones, las mantienen simple. Empezó con fondos mutuos, pero descubrió que estaba pagando más comisiones de las que necesitaba, así que cambió a inversiones de bajo coste que rastrean el mercado.