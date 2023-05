Planifica tu jubilación: cinco pasos para garantizar tu bienestar financiero

Gozar de un bienestar financiero es crucial en la vida. Una jubilación cómoda y segura requiere de una planificación y decisiones estratégicas que se deben materializar a largo plazo.

Muchas veces no le damos la importancia necesaria a este tipo de temas, pero debemos hacerlo para cuando llegue el momento, que no tengamos que lamentar decisiones o falta de información que nos podrían ayudar a vivir una jubilación tranquila.

Cada decisión debe ser pensando siempre en tus necesidades, tanto a corto, medio y largo plazo.

Pasos para garantizar un bienestar financiero

A continuación, te daremos a conocer cinco pasos fundamentes que debes considerar para garantizar tu bienestar financiero durante tu jubilación.

Objetivo personal: Es muy importante este primer paso, ya que definirá el camino a seguir para poder tener un bienestar financiero de forma exitosa. Tener un control de los ingresos y de los gastos, son la herramienta principal para llevar un control de nuestro presupuesto.

Por ejemplo si queremos comprar un coche, una casa, estudiar un máster u otro, todo esto nos ayudará a marcar el rumbo de nuestro objetivo.

Presupuesto: Definir el presupuesto que estamos dispuestos o que podemos gastar, es otro punto importante a considerar ante cualquier decisión financiera que tomemos. La idea es no generar un estrés a nuestro bolsillo y que podamos cumplir nuestros objetivos de forma responsable. De esta forma, cuando pensemos en el futuro, no estaremos lamentando decisiones que no nos permitan una jubilación cómoda y sin preocupaciones.

Por lo mismo, es muy importante saber en qué gastamos y que ingresos tenemos. De esta forma podemos ahorrar responsablemente, y eventualmente cumplir con objetivos que tengamos a futuro.

Minimizar la incertidumbre: Cuando estamos trabajando, muchas veces no consideramos eventualidades como perder el trabajo o ahorrar a largo plazo. Lo que genera incertidumbre cuando dejamos de tener ingresos y no tenemos ahorros. Es por eso, que es importante siempre contar con dinero ahorrado o “fondo de emergencia” como también se le conoce, para dormir más tranquilos y ante cualquier problema que se requiera, saber que contamos con un remanente que nos permita vivir sin la incertidumbre.

Nuevamente, es cuando se debe recalcar que no endeudarse por encima de nuestras posibilidades deberá ser una prioridad o punto importante a considerar al momento de generar costes o gastos a nuestro bolsillo.

Rentabilidad: Cuando busquemos una cuenta donde tener nuestros ahorros, veremos que hay varias alternativas. Una de ellas son las inversiones, ya que pueden entregarnos rentabilidad a futuro, pero también conllevan un riesgo. A mayor rentabilidad, mayor es el riesgo, por eso es importante en estos casos contactar con algún experto para que nos ayude a tomar la mejor decisión para nuestro bienestar financiero.

Informarnos es la base para tener una jubilación exitosa, y poder vivirla y disfrutarla sin inconvenientes que nos afecten el bolsillo.

Planes de Jubilación: Este último punto es el principal. Ya que debemos siempre estar al tanto de nuestros planes de jubilación, para que cuando llegado el momento no nos topemos con algún tipo de sorpresa o decisión tardía que nos afecte. Nuevamente, hablar con algún asesor financiero puede ser de gran apoyo para garantizar el bienestar financiero a futuro. Todo con el fin de optimizar los resultados finales.

Tomando en cuenta estos pasos mencionados anteriormente, podrás ordenar tu capital, tomar decisiones financieras informadas y con un mejor resultado para tus finanzas. Y más importante aún para tu jubilación.

Las decisiones deben ser tomadas de forma informada y responsable, y principalmente, evaluando tus necesidades futuras. Así que no dejes pasar más el tiempo, asesórate y empieza a organizar tu bolsillo y planificar tu jubilación.