Podcast | La debilidad política acorrala a Reino Unido en plena batalla económica

La crisis política que acorrala al inquilino de 'Dowming Street' no ha podido agravarse en peor momento. La división en el seno del partido conservador deja al primer ministro en una situación muy delicada. Pese a que una mayoría de los diputados 'tories' ha votado en contra de la moción de censura interna planteada el lunes (211), un total de 148 se han pronunciado en favor de la destitución de Boris Johnson, dejando claro que no creen que sea el líder adecuado para capear una coyuntura económica tan delicada. Es un resultado peor que el de la exprimera ministra, Theresa May, que también ganó el voto de confianza de su partido en 2018 y no obedece solo al malestar por el conocido como 'partygate'. Hay un descontento creciente por las subidas de impuestos, la respuesta del Gobierno al aumento de la inflación o el rumbo de su política.

La preocupación en la calle por el encarecimiento de la cesta de la compra es evidente. En Reino Unido la inflación interanual escaló en abril al 9%, su nivel más alto en 40 años. A la subida de los precios se suman la crisis de suministros y la energética, los coletazos de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Todas estas circunstancias hacen que la quinta economía del mundo quede especialmente tocado cuando, además, están a punto de cumplirse dos años y medio del Brexit.

Ahora, su economía se asoma a la recesión, después de que el PIB se contrajese un 0,1% en marzo por la caída del consumo y por el golpe que ha supuesto la invasión rusa de Ucrania. Lo peor, que las previsiones sitúan el incremento de los precios por encima del 10% en la segunda mitad del año. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, expresó recientemente su preocupación por el aumento de los precios de los alimentos tanto para Reino Unido como para otros países. "Esa es una preocupación muy, muy importante y no es solo una preocupación importante para este país. También hay una preocupación importante para el mundo en desarrollo", aseguró a la vez que pedía perdón por ser "apocalíptico".

