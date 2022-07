Portugal registra el mayor repunte de la inflación en 30 años tras escalar al 8,7%. 

Portugal registra una inflación inédita en 30 años. Los precios subieron en el país un 8,7% en junio en relación con el mismo mes del año anterior, su cifra más alta desde 1992, y 0,7 puntos respecto a mayo, según el Instituto Nacional de Estadística luso (INE). Los datos anunciados este martes confirman las proyecciones adelantadas por el organismo hace unas semanas. La inflación subyacente -excluyendo alimentos no procesados y energía- creció un 6% en el último año y un 0,4% sobre mayo. El precio de los productos energéticos subió un 31,7% desde junio del pasado año, el valor más alto desde 1984, mientras que los alimentos no procesados crecieron un 11,9%.

El Índice Armonizado de Precios (IHPC), usado para comparar las cuentas de los socios de la UE, se situó en el 9% respecto a junio de 2021 y 0,9 puntos sobre mayo, y es el cuarto mes consecutivo con nivel similares a 1996, agregó el INE. Excluyendo alimentos y energía, el IHPC fue del 6,6%, ocho décimas por encima del registrado en mayo. El INE anunció hoy también la evolución del precio de las viviendas en el país, con un crecimiento homólogo del 2,7% . Los aumentos fueron generalizados, aunque las mayores subidas se registraron en Lisboa y el Algarve (sur), con un 2,9%. También los alquileres se incrementaron, un 0,2%, con especial incidencia en Lisboa, Algarve y Alentejo.

A falta de confirmar el dato del INE español, la tasa interanual del índice de precios al consumo (IPC) en España fue en junio del 10,2%, tras subir 1,5 puntos con respecto al mes anterior. La alimentación y la gasolina han continuado encareciéndose y el IPC marca su tasa más alta en casi 40 años. Es la primera vez en lo que va de año que la tasa interanual se sitúa en las dos cifras y supone un repunte con respecto a lo que entonces se consideró el "techo" de la inflación por parte del Gobierno, cuando el IPC marcó el 9,8% en el mes de marzo.

Desde entonces se han aprobado medidas para contener los precios de los carburantes y de la electricidad, sin embargo, a juzgar por los datos publicados por el INE no están siendo suficientes. La tasa interanual de inflación subyacente, que excluye de su cálculo a los productos energéticos y a los alimentos no elaborados, ha marcado en este mes el 5,5%, una cifra que, de confirmarse, supondría la mayor tasa desde 1993. La evolución de este índice preocupa a los economistas, no solo porque demuestra que la inflación se ha contagiado a toda la cesta de la compra, sino que su tendencia alcista tardará más tiempo en corregirse.

El alza de los precios supone un lastre para el consumo, una de las grandes apuestas del Gobierno para conseguir un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4,3% este año. Según el Banco de España, este encarecimiento de los precios no se está trasladando a los salarios, algo que supondría una espiral inflacionista que complicaría todavía más el panorama económico. Pero a la vez, esto supone una pérdida de poder adquisitivo para los españoles, que empiezan a plantearse ocasiones de consumo de bienes duraderos, en un momento en el que las condiciones de financiación comienzan a endurecerse, a las puertas de una subida de tipos de interés.