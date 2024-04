La puerta del Imaginarium no se abrirá nunca más: la juguetería anuncia su cierre

La compañía de juguetes Imaginarium ha anunciado su clausura definitiva tras más de 30 años de actividad por medio de un comunicado publicado en la red social Facebook. La firma fundada en Zaragoza en el año 1992 por Félix Tena, ha desactivado el servicio de su página web y ha comunicado el cese total de su negocio.

La juguetera española se creó como una compañía de 'retail' multicanal de valor añadido con diseño y marca propia, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, y que tenía como símbolo su 'doble puerta', una para los adultos y otra más pequeña para los niños. Imaginarium, que cotizó en el Mercado Alternativo Bursátil hasta que fue excluida el 2 de febrero de 2022, llegó a contar a lo largo de su historia con cerca de 800 trabajadores y más de 420 tiendas repartidas en unos 20 países.

Ha apurado hasta el último momento

"Queridas familias, mamás, papás, abuelas... Os habréis percatado que desde hace unos días nuestra web ya no funciona. Hemos aguantado hasta el último momento, hasta nuestro último aliento, para 'pulsar el botón' y decir adiós. Con el corazón lleno de emociones encontradas y después de muchos años, nos entristece informaros que Imaginarium llega a su fin", ha señalado la compañía en su perfil en esta red social.

La juguetera ha mostrado su "más sincero agradecimiento" a los clientes por su "lealtad, fidelidad y apoyo a lo largo de los años". "Ha sido un honor y un privilegio ser parte de vuestra vida y de la vida de vuestros hijos, proporcionándoles momentos de alegría y diversión a través de nuestros juguetes", ha señalado. También ha querido destacar en su adiós el "arduo trabajo y dedicación" que ha mostrado el equipo en estos años donde "han luchado hasta el final, hasta el último minuto". "Nos despedimos con gratitud y sabiendo que hemos contribuido a hacer de este mundo algo mejor", ha subrayado la compañía en su mensaje de despedida.

En 2021 Imaginarium negoció un ERE con el comité de empresa para unos 110 de sus alrededor de 140 trabajadores, lo que supuso el cierre de 41 de sus 43 tiendas, con excepción de la de Málaga y una en Zaragoza. En enero de ese 2021 la junta general de accionistas ya dio cuenta de que las pérdidas de la empresa eran de 13 millones de euros. La juguetera, que ya ha cerrado también su página web que no se encuentra operativa, ha puesto a disposición de los clientes una dirección de correo electrónico (customercare@imaginarium.es) para aquellos que tengan alguna incidencia.

Crisis en el sector

Las jugueterías en España no atraviesan por su mejor momento, ya que el cierre de Imaginarium se une a la reciente decisión adoptada por Poly Juguetes, que presentó en marzo en el Juzgado de lo Mercantil concurso voluntario de acreedores y abrió un procedimiento de despido colectivo para la extinción de la totalidad de los 186 trabajadores de la compañía. La juguetera, que forma parte de Teal Group Holdings, una familia de marcas que también incluye The Entertainer, Early Learning Center y Addo, considera "inviable" el mantenimiento del negocio en España, donde tiene cerca de una treintena de tiendas, al no darse las condiciones adecuadas para ello.