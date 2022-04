El registro de empresas de los PERTE sigue vacío después de un mes en vigor

El registro de empresas interesadas en los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE) sigue sin incluir ninguna compañía. El proceso se detalla en la página web de la intervención general del Estado. En primer lugar, las empresas manifiestan su interés en las convocatorias de cada PERTE al ministerio del que dependa; a continuación, ese ministerio debe validar que la empresa cumple con los requisitos y la acredita como empresa interesada. Después, ese ministerio comunica a Hacienda la compañía que ha sido acreditada y finalmente, ésta aparece en el registro. Sin embargo, aunque ya se han publicado convocatorias de los PERTE, fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que ningún otro departamento les ha comunicado ninguna acreditación.

No fue hasta el 10 de marzo de este año, con casi un año de retraso, que el Ministerio de Hacienda publicó la orden para la creación del registro. Unas semanas después, empezó a estar online, pero desde hace un mes se ha mantenido sin cambios, en un portal en el que simplemente se detalla el proceso de inscripción. "Desde esta página se podrá acceder al contenido del registro una vez que comiencen a acreditarse entidades por parte de los órganos responsables de cada uno de los PERTE", especifica la IGAE. Sin embargo, estos trámites no se han iniciado, según ha podido saber este periódico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el que cuenta con más PERTE aprobados e incluso se ha publicado la convocatoria del referente al vehículo eléctrico. Pero el departamento que dirige Reyes Maroto ignora el registro e insiste en que eso es algo que depende del Ministerio de Hacienda. Es cierto que la creación y la inclusión del registro es responsabilidad de Hacienda, pero es Industria quien debe acreditar a las empresas antes de ser incluidas. No obstante, tampoco Transición Ecológica, ni Asuntos Económicos han comunicado a Hacienda el interés de ninguna empresa.

Estar incluido en el registro es un requisito para acceder a los PERTE, así se ha fijado en las órdenes ministeriales que se han ido publicando y se recoge en el Real Decreto del Plan de Recuperación: "Se inscribirán todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada y de su forma de constitución". Sin embargo, se han añadido matices sobre si las empresas pueden estar inscritas a posteriori. En el caso de las convocatorias del PERTE de energías renovables, ni siquiera hay una mención al registro.

Que el registro permanezca vacío no significa que las empresas no estén interesadas en los PERTE aprobados. De hecho, estos proyectos incluyen una manifestación de interés en la que se toma el pulso del sector antes de que se apruebe. Este fue el caso del PERTE del vehículo eléctrico que despertó el interés de todas las grandes compañías automovilísticas, según reconoció el Ministerio de Industria. En cambio, sí muestra que los ministerios no están realizando el proceso que definió Hacienda para el registro.

El registro se concibió como un ejercicio de transparencia en el que cualquier ciudadano pudiera consultar qué empresas estaban interesadas en los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación. Sin embargo, después de la aprobación de 9 PERTE y el anuncio de dos más, el registro sigue sin tener datos sobre las compañías. La falta de información relativa al Plan es una de las críticas de instituciones como el Banco de España o la Airef al Gobierno. Ambos organismos reclaman contar con más información sobre la ejecución real de los fondos, para conocer qué recursos están llegando a las empresas y así poder medir su impacto.

En el primer semestre del año, el Gobierno tiene el objetivo de licitar convocatorias por valor de 24.600 millones de euros, tras incorporar los 2.600 millones de euros correspondientes a la asignación prevista en 2021 y que no se ejecutaron. A fecha de 20 de marzo, la administración había resuelto más de 520 convocatorias por valor de 8.500 millones de euros. Estos recursos, según informó la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, han beneficiado a 11.500 proyectos en los que participan más de 6.000 empresas, más de 1.000 entidades locales y más de 2.400 universidades y centros tecnológicos.